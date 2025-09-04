Osmaniye Düziçi'de Reklam Tabelasına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Olayın Detayları
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki reklam tabelası direğine çarptı.
Olayda araç sürücüsü Hüseyin Kütük idaresindeki 80 HB 444 plakalı otomobil ağır hasar aldı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Hüseyin Kütük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
İncelemenin ardından cenaze, otopsi ve teslim işlemleri için Düziçi Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.
