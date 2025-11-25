Osmaniye Düziçi’nde 'Turuncu Konvoy' Kadına Şiddete Karşı Güçlü Mesaj
Etkinlik ve Katılım
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "turuncu konvoy" etkinliği, kadınların ve protokol üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Program, Düziçi Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi. Düziçi Belediyesi önünden hareket eden araç konvoyu, kadınların yakalarına taktıkları turuncu kurdeleler ve süslenen araçlarla vatandaşların dikkatini kadına yönelik şiddetle mücadeleye çekti.
Etkinlik, Düziçi Şehir Stadyumu’nda sona erdi ve ilçe genelinde önemli bir farkındalık oluşturdu.
