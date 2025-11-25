Osmaniye Düziçi’nde 'Turuncu Konvoy' Kadına Şiddete Karşı Güçlü Mesaj

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen 'turuncu konvoy' etkinliğiyle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık yaratıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:08
Osmaniye Düziçi’nde 'Turuncu Konvoy' Kadına Şiddete Karşı Güçlü Mesaj

Osmaniye Düziçi’nde 'Turuncu Konvoy' Kadına Şiddete Karşı Güçlü Mesaj

Etkinlik ve Katılım

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "turuncu konvoy" etkinliği, kadınların ve protokol üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, Düziçi Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi. Düziçi Belediyesi önünden hareket eden araç konvoyu, kadınların yakalarına taktıkları turuncu kurdeleler ve süslenen araçlarla vatandaşların dikkatini kadına yönelik şiddetle mücadeleye çekti.

Etkinlik, Düziçi Şehir Stadyumu’nda sona erdi ve ilçe genelinde önemli bir farkındalık oluşturdu.

OSMANİYE’DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ‘TURUNCU KONVOY’ İLE GÜÇLÜ MESAJ

OSMANİYE’DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ‘TURUNCU KONVOY’ İLE GÜÇLÜ MESAJ

OSMANİYE’DE KADINA ŞİDDETE KARŞI ‘TURUNCU KONVOY’ İLE GÜÇLÜ MESAJ

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat