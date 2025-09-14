Osmaniye Kadirli'de Orman Yangını Söndürüldü

Kadirli'de Yukarıçiyanlı yakınlarındaki orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü; 3 dekarlık alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 17:42
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yukarıçiyanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin özverili çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

