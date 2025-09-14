Osmaniye Kadirli'de Orman Yangını Söndürüldü

Osmaniye'de Orman Yangını Söndürüldü

Kadirli'de Yukarıçiyanlı yakınlarında büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yukarıçiyanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin özverili çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

