Osmaniye Mutfak Sanatları Merkezi, Gastronomiyle Yerel Kalkınmayı Destekliyor

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi kapsamında Osmaniye'de kurulan Mutfak Sanatları Merkezi, kenti bir gastronomi merkezi haline getirmeyi hedefleyerek yerel kalkınmaya katkı sunuyor.

Proje ve Amaçları

DOĞAKA, depremin ardından bölgenin iyi olma haline desteklerini sunmaya devam ediyor. SEECO projesi kapsamında oluşturulan merkez, Osmaniye'ye güçlü bir gastronomi kültürü kazandırmayı amaçlıyor ve yerel üreticiler ile esnafa yeni fırsatlar sağlamayı hedefliyor.

Bölgesel Etki ve Önemi

Mutfak Sanatları Merkezi, bölgesel kalkınmayı destekleyen örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. Merkez, şehirde gastronomi bilincini artırırken aynı zamanda yerel ekonomiye ve turizme lezzetli bir katkı sunmayı sürdürüyor.

