Osmaniye Mutfak Sanatları Merkezi, Gastronomiyle Yerel Kalkınmayı Destekliyor

DOĞAKA'nın SEECO projesiyle kurulan Osmaniye Mutfak Sanatları Merkezi kentte gastronomi kültürünü güçlendirerek yerel kalkınmaya katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:19
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) Projesi kapsamında Osmaniye'de kurulan Mutfak Sanatları Merkezi, kenti bir gastronomi merkezi haline getirmeyi hedefleyerek yerel kalkınmaya katkı sunuyor.

Proje ve Amaçları

DOĞAKA, depremin ardından bölgenin iyi olma haline desteklerini sunmaya devam ediyor. SEECO projesi kapsamında oluşturulan merkez, Osmaniye'ye güçlü bir gastronomi kültürü kazandırmayı amaçlıyor ve yerel üreticiler ile esnafa yeni fırsatlar sağlamayı hedefliyor.

Bölgesel Etki ve Önemi

Mutfak Sanatları Merkezi, bölgesel kalkınmayı destekleyen örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. Merkez, şehirde gastronomi bilincini artırırken aynı zamanda yerel ekonomiye ve turizme lezzetli bir katkı sunmayı sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

