Osmaniye Otogarında Baba Av Tüfeğiyle Kızı Yaraladı

Olay

Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde M.K, henüz bilinmeyen nedenle kızı Nilgün K'ye av tüfeğiyle ateş etti. Saldırı sonucu Nilgün K yaralandı.

Olay Yerindeki Tepki ve Müdahale

Saldırının ardından çevredekiler zanlıyı darbetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın ve babası, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekiplerinin otogardaki incelemesi sürüyor.

