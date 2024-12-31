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Osmaniye ve Yozgat'ta Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

Osmaniye ve Yozgat'ta bazı taşınmazlar, yol ve baraj projeleri kapsamında acele kamulaştırılacak. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararları yayımlandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:35
Osmaniye ve Yozgat'ta Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

Osmaniye ve Yozgat'ta Acele Kamulaştırma Açıklaması

Osmaniye ve Yozgat illerinde, yol ve baraj yapım projeleri doğrultusunda bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Bu önemli karar, Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kadirli-Osmaniye İl Yolu ve Uzunlu Barajı Projeleri

Yayımlanan karara göre, Kadirli-Osmaniye İl Yolu ve Bağlantı Yolları Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak. Ayrıca, Yozgat'ta uygulanan Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme (KOP) Projesi çerçevesinde de bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Bursa'da Doğal Sit Alanı Korunacak

Öte yandan, Bursa'nın Karacabey ve Mudanya ilçelerinde bulunan Grup 15 Kocaçay Deltası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu, bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesi ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

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