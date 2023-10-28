Osmaniye'de cinayet! 27 yaşındaki genç sopalarla döverek öldürüldü

Dün akşam saatlerinde yaşanan olay Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde gerçekleşti. Tufan Alişan'dan haber alamayan yakınlarının endişelenmesiyle kontrol amaçlı yalnız yaşadığı eve giderek gidilerek 27 yaşındaki Alişan'ın cansız bedeni ile karşılaşıldı.





Yakınları tarafından hareketsiz bulunan genç adamın evine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda Alişan'ın sopayla dövülerek öldürüldüğü görülerek cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna sevk edildi. 27 yaşındaki Alişan'ın son görüştüğü arkadaşı F.D. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.