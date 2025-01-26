Osmaniyeli Girişimciden Akrep Yetiştiriciliği: Ayda 20 Gram Zehir Üretiyor

Osmaniye'de Akrep Yetiştiriciliği: Cafer Gül'ün Başarılı Girişimi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kurduğu tesisle dikkat çeken Cafer Gül, 4 bin yavru ve 6 bin yetişkin akreple ayda yaklaşık 20 gram zehir elde ederek ilaç ve kozmetik sektörüne önemli katkılarda bulunmayı planlıyor.

Tesisin Kurulumu ve Süreç

Cafer Gül, 4 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yurt dışında örneklerinden esinlenerek Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir akrep yetiştirme tesisi kurmaya karar verdi. 1000 metrekarelik alanda, Tarım ve Orman ile Sağlık Bakanlıkları'ndan aldığı izinlerle tesisini açtı.

Akreplerin Yetiştirilişi ve Kullanım Alanları

Tesisinde toplam 10 bin akrep besleyen Gül, bunların bir kısmından her ay 20 gram kadar zehir sağlıyor. Elde ettiği zehri ise sıfırın altında 42 derecedeki soğutucularda saklıyor. Akrep zehrinin başlıca kullanım alanı ilaç ve kozmetik sanayi olarak öne çıkıyor.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Cafer Gül, tesisinde üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. Gül, "Akrepleri en güzel ve standartlara uygun şekilde, doğal ortamında yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an ayda 20 gram kadar üretim yapabiliyoruz ama kapasitemizi 50 bin akrebe kadar çıkarmayı düşünüyoruz." diyerek hedeflerini ortaya koyuyor.

Özellikle yurt dışına akrep zehri satışını amaçlayan Gül, bu süreçteki girişimlerini sürdürüyor. Akrep yetiştiriciliği ile sadece kendi ekonomisine değil, sektöre de yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

Osmaniye'de girişimci Cafer Gül, kurduğu tesiste yetiştirdiği akreplerden sağdığı zehri, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılması için yurt dışına satmayı hedefliyor.

Osmaniye'de girişimci Cafer Gül, kurduğu tesiste yetiştirdiği akreplerden sağdığı zehri, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılması için yurt dışına satmayı hedefliyor.