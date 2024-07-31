Osmanlı Eserlerine Saygı: Iraklı Din Adamının Kütüphanesi

Osmanlı Eserlerinin Koruyucusu: Şeyh Zeyd Muhammed Faris

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babası tarafından 1936 yılında kurulan ve Osmanlı dönemine ait önemli eserleri barındıran kütüphaneyi özenle muhafaza ediyor.

Tarihi Kütüphane Hakkında

Duhok’un Berdereş ilçesindeki Dolican köyünde bulunan kütüphane, Şeyh Muhammed Faris Zebari’den devralınmış bir hazine niteliği taşıyor. Faris, kütüphanesinde yer alan ve aralarında 100 ile 150 yıllık eserlerin bulunduğu toplamda 2 bin esere sahip.

Kütüphanedeki kitapların yanı sıra Osmanlı döneminden kalan hançer, pul, dürbün gibi eşyaların da bulunduğunu belirten Faris, eserlerinin çoğunun Irak ve bölge tarihine ışık tuttuğunu vurguladı. Faris, "Osmanlı devletine dair iki önemli kitabım var. Bunlar, Osmanlı anayasası ve dönemin vilayetleri üzerine detaylar barındırıyor," dedi.

Kütüphane Ziyaretçileri

Kütüphanenin müdavimleri arasında birçok akademisyen ve yüksek lisans öğrencisi yer alıyor. Faris, "Babam kütüphaneyi çok önemsiyordu. Burayı geçtiğimiz yıllar boyunca ziyaret edenler genellikle aydın kesimden kişiler. Kitaplarımızı kaynak olarak kullanıyorlar," diye ekledi.

Ayrıca, Irak’ın 1925 tarihli ilk anayasası ve 1935 tarihli Irak rehberi de eserler arasında bulunuyor. Faris, eserlerin kaybolmaması amacıyla elektronik ortama aktarılması için çalışmalar yapmayı düşündüklerini bildirdi.

Din Adamı Süleyman Kebadin, bu kütüphanenin kendisi için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilik yıllarımda burada birçok araştırma yaptım. Ulaşmakta zorlandığım kaynakları burada buldum," dedi. Kebadin, "İmamlık dönemimde de dini araştırmalarım için burayı kullandım. Eserler çok iyi korunmuş, ancak dijital çağda gençlerin bu değerleri bilmemesi üzücü," ifadelerini kullandı.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.