Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Osmanlı Eserlerine Saygı: Iraklı Din Adamının Kütüphanesi

Irak’ta Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasından devraldığı Osmanlı eserleriyle dolu kütüphaneyi özenle koruyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 12:26
Osmanlı Eserlerine Saygı: Iraklı Din Adamının Kütüphanesi

Osmanlı Eserlerinin Koruyucusu: Şeyh Zeyd Muhammed Faris

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babası tarafından 1936 yılında kurulan ve Osmanlı dönemine ait önemli eserleri barındıran kütüphaneyi özenle muhafaza ediyor.

Tarihi Kütüphane Hakkında

Duhok’un Berdereş ilçesindeki Dolican köyünde bulunan kütüphane, Şeyh Muhammed Faris Zebari’den devralınmış bir hazine niteliği taşıyor. Faris, kütüphanesinde yer alan ve aralarında 100 ile 150 yıllık eserlerin bulunduğu toplamda 2 bin esere sahip.

Kütüphanedeki kitapların yanı sıra Osmanlı döneminden kalan hançer, pul, dürbün gibi eşyaların da bulunduğunu belirten Faris, eserlerinin çoğunun Irak ve bölge tarihine ışık tuttuğunu vurguladı. Faris, "Osmanlı devletine dair iki önemli kitabım var. Bunlar, Osmanlı anayasası ve dönemin vilayetleri üzerine detaylar barındırıyor," dedi.

Kütüphane Ziyaretçileri

Kütüphanenin müdavimleri arasında birçok akademisyen ve yüksek lisans öğrencisi yer alıyor. Faris, "Babam kütüphaneyi çok önemsiyordu. Burayı geçtiğimiz yıllar boyunca ziyaret edenler genellikle aydın kesimden kişiler. Kitaplarımızı kaynak olarak kullanıyorlar," diye ekledi.

Ayrıca, Irak’ın 1925 tarihli ilk anayasası ve 1935 tarihli Irak rehberi de eserler arasında bulunuyor. Faris, eserlerin kaybolmaması amacıyla elektronik ortama aktarılması için çalışmalar yapmayı düşündüklerini bildirdi.

Din Adamı Süleyman Kebadin, bu kütüphanenin kendisi için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilik yıllarımda burada birçok araştırma yaptım. Ulaşmakta zorlandığım kaynakları burada buldum," dedi. Kebadin, "İmamlık dönemimde de dini araştırmalarım için burayı kullandım. Eserler çok iyi korunmuş, ancak dijital çağda gençlerin bu değerleri bilmemesi üzücü," ifadelerini kullandı.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren...

Irak’ın Duhok kentinde yaşayan din adamı Şeyh Zeyd Muhammed Faris, babasının 1936'dan itibaren kurmaya başladığı ve önemli Osmanlı eserlerini de içeren kütüphaneyi muhafaza etmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Mercedes yeni elektrikli CLA modeliyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek! Hem ucuz, hem ileri teknoloji hem de...

Kızılay'da yüksek maaş ile çalışma fırsatı! Kızılay KPSS'siz en az lise mezunu personel alım ilanını az önce açtı: Tıkla başvur

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu