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Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat, Ağabeyi Tarafından Vuruldu

Kadir Canpolat, ağabeyi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Erzurum'un Horasan ilçesinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 15:37
Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat, Ağabeyi Tarafından Vuruldu

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Başkanı Kadir Canpolat Hayatını Kaybetti

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen üzücü bir olay sonucunda hayatını kaybetti. Olay, Çayırdüzü Mahallesi'nde, Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında çıkan bir tartışma ile başladı.

Tartışma Kavgaya Dönüşünce Olaylar Gelişti

Edinilen bilgilere göre, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti. Kadir Canpolat, olay sonrasında ağır yaralanarak Horasan Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Gözaltına Alındı

Olayın ardından jandarma, M. Canpolat'ı gözaltına alırken, soruşturma başlatıldı. Kadir Canpolat'ın ölümü, hem siyasi çevreler hem de yerel halk arasında derin bir üzüntü yarattı.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan...

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan...

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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