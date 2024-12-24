ÖSYM, 18 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

ÖSYM'den Personel Alım Duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16'sı sınav hizmetleri uzmanı, 2'si destek personeli olmak üzere toplam 18 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adayların niteliklerini sağlamak için bazı şartlar bulundurması gerekiyor.

Sınav Hizmetleri Uzmanı için Şartlar

Sınav hizmetleri uzmanı pozisyonuna başvuracak adayların, yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilanda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

KPSS Puan Şartları

Adayların, sınav hizmetleri uzmanı pozisyonuna başvurabilmesi için 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavında KPSSP3 (B) grubu puanından en az 60 puan alması şart koşuluyor. Destek personeli alımı içinse, 2024 KPSSP94 puan türünden en az 50 puana sahip olunması gerekmektedir.

Başvuru Süreci

Başvurular, 24 Aralık 2024-7 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Adaylar başvurularını buradan yapabilirler.

Sonuçlar ve Bildirim Süreci

Alım sonuçları, adaylara https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden bildirilecek, ayrıca yazılı bir bildirim yapılmayacaktır.