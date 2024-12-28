ÖSYM, 2024 yılında 14 Milyona Yakın Adaya Sınav Hizmeti Verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl düzenlediği 65 sınava toplamda 13 milyon 923 bin 380 adayın başvurduğunu açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 yılına ait verilere göre en fazla başvuran sınavın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olduğunu belirtti. YKS, 3 milyon 120 bin 870 adayla öne çıkıyor.

Ersoy, ÖSYM’nin 2024 yılında 65 sınavda 81 oturum gerçekleştirdiğini bildirirken, bu sınavlarda toplamda 2 bin ton kağıt kullanıldığını da vurguladı. Sınavlarda soruların hazırlanmasında binlerce akademisyenin görev aldığı aktarıldı.

Çeşitli Koordinatörlükler ve Sınav Merkezleri

ÖSYM, 245 sınav merkezi ve 14 bin 630 başvuru merkezi ile adayların ihtiyaçlarına yanıt verdi. 2024 yılı içerisinde 6 yeni sınav merkezinin de açıldığı ifade edildi. Sınav materyallerinin taşınmasında 2 bin 503 şehirler arası ve 21 bin 503 şehir içi nakliye aracı kullanıldığı bilgisi verildi.

Güvenlik ve Takip Önlemleri

Sınav süreçlerinin güvenliği açısından 500 binden fazla kamera ile takip edildiğini ve 2 milyon kişinin sınavlarda görev aldığını aktaran Ersoy, bu yıl en genç adayın 14, en yaşlı adayın ise 85 yaşında olduğunu belirtti.

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) uygulamalarına dair de bilgiler verdi. 80 bine yakın yurt dışından öğrenci bu sınava katıldı. 2025’te uygulanacak 4 Beceri Temelli Türkçe Sınavı geliştirme çalışmaları ise sürüyor.

Özel Sınav ve İmkanlar

2024 yılında YKS’ye ilişkin de bilgi veren Ersoy, 5,5 milyon soru kitapçığı basıldığını ve sınavın 245 merkezde uygulandığını kaydetti. Milli sporcular için bulundukları yerde sınav imkanı sağlandığı ifade edildi.

Engelli ve Şehit Yakınlarına Destek

ÖSYM, 2024 yılında 154 bin 512 engelli ve sağlık sorunu olan adayın başvuruda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, şehit ve gazi yakınlarına sunulan ücretsiz sınav hizmetlerinin toplamda 69 bin 771 kişi tarafından kullanıldığı açıklandı.

Dijitalleşme ve Geleceğe Yatırım

ÖSYM’nin dijitalleşme hedefleri arasında, yapay zeka kullanımı ile sınav süreçlerini daha verimli hale getirmek bulunuyor. ÖSYM, ISO 27001 ve ISO 9001 standartlarına uygun olarak denetimlerini başarıyla tamamladı.

Ersoy, çevre koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik olarak 1500 fidan dikerek "ÖSYM Başkanlığı 50'nci Yıl Hatıra Ormanı" oluşturduklarını belirtirken, kaynakların verimli kullanılması konusunda çeşitli hedefler belirlediklerini vurguladı.