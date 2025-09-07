ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.
Duyuru ve erişim kapsamı
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde10'u erişime açıldı.
Adaylar nasıl erişecek?
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugünden itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 17 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.