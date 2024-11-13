DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,07%
ALTIN
2.882,49 -0,35%
BITCOIN
3.026.682,08 1,7%

ÖSYM 2025 Sınav Takvimi Açıklandı

ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini yayınladı. YKS, DGS, ALES ve KPSS gibi önemli sınav tarihleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:21
ÖSYM 2025 Sınav Takvimi Açıklandı

ÖSYM 2025 Sınav Takvimi Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı için sınav takvimini "osym.gov.tr" adresinden duyurdu. Bu kapsamda, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 22 Temmuz 2025'te açıklanacak. 21 Haziran'da Temel Yeterlik Testi (TYT), 22 Haziran'da ise Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Dikey Geçiş Sınavı ve ALES Tarihleri

üniversite mezunlarının 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında sürdürebilmesi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz 2025'te yapılacak. DGS sonuçları ise 11 Eylül'de açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan 2025'te, 2025-ALES/2 6 Temmuz 2025'te, 2025-ALES/3 ise 23 Kasım 2025'te gerçekleştirilecek. Bu sınavların sonuçları sırasıyla 2 Mayıs, 25 Temmuz ve 12 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

Yurt dışında Türk üniversitelerine öğrenci almak üzere geçen yıldan beri uygulanan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ilki 11 Mayıs, ikincisi ise 19 Ekim 2025'te yapılacak.

Yeni Sınav: MEB Akademi Giriş Sınavı

2025 yılı itibarıyla, ilk kez uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) için başvurular 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) 13 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek ve sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS Oturumları Başlıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül, 2. gün oturumları ise 14 Eylül 2025'te yapılacak. KPSS sonuçları ise 10 Ekim 2025'te duyurulacak.

Tüm bu bilgi ve detaylara, ÖSYM’nin resmi web sitesi olan osym.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti'nden Yatırım ve KOBİ Anlaşmaları
5
DP'li Altıntaş: Tarıma Yönelik Teşvikler Yetersiz
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir