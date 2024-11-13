ÖSYM 2025 Sınav Takvimi Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı için sınav takvimini "osym.gov.tr" adresinden duyurdu. Bu kapsamda, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 22 Temmuz 2025'te açıklanacak. 21 Haziran'da Temel Yeterlik Testi (TYT), 22 Haziran'da ise Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Dikey Geçiş Sınavı ve ALES Tarihleri

üniversite mezunlarının 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında sürdürebilmesi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 20 Temmuz 2025'te yapılacak. DGS sonuçları ise 11 Eylül'de açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan 2025'te, 2025-ALES/2 6 Temmuz 2025'te, 2025-ALES/3 ise 23 Kasım 2025'te gerçekleştirilecek. Bu sınavların sonuçları sırasıyla 2 Mayıs, 25 Temmuz ve 12 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

Yurt dışında Türk üniversitelerine öğrenci almak üzere geçen yıldan beri uygulanan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ilki 11 Mayıs, ikincisi ise 19 Ekim 2025'te yapılacak.

Yeni Sınav: MEB Akademi Giriş Sınavı

2025 yılı itibarıyla, ilk kez uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) için başvurular 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) 13 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek ve sonuçlar 13 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS Oturumları Başlıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül, 2. gün oturumları ise 14 Eylül 2025'te yapılacak. KPSS sonuçları ise 10 Ekim 2025'te duyurulacak.

Tüm bu bilgi ve detaylara, ÖSYM’nin resmi web sitesi olan osym.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.