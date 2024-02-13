ÖSYM Başkanı'ndan yapılacak sınavlara dair kritik açıklamalar: Sınav soruları yapay zeka ile üretilecek

ÖSYM Başkanı Ersoy, ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleştirilecek sınav uygulamaları ve yeni projelerin konuşulduğu Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda sunum yaptı. Ersoy, sunumunda, devam eden sınavlara ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, yaptıkları çalışmaların temelinde adayların olduğunu belirterek, en iyi ölçmeyi, yerleştirmeyi ve adaylara en uygun şartları sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bu doğrultuda, merkezdeki personel ve koordinatörlüklerde çalışanlarla birlikte olduklarını, merkezdeki faaliyetleri ve yeni projeleri kendilerine ayrıntılı olarak anlattıklarını dile getiren Ersoy, gerçekleştirdikleri sınavlarda sahadaki durumu en iyi gören koordinatörlerin verdikleri raporlar ve bildirimler sayesinde ihtiyaçları daha sağlıklı ve verimli bir şekilde tespit ettiklerini ifade etti.

YAPAY ZEKA İLE SORU ÜRETİLECEK

Yapay zeka kullanımı artık her alanda aktif olarak kullanılmayı sürdürüyor. ÖSYM'de sınavlarda yeni bir dönem başlatılacağının sinyallerini verdi. Sınavlarda yapay zeka kullanımı artık hayal değil. ÖSYM, yapay zeka uzmanlarından oluşan bir ekip kurarak bu alanda çalışmalara başladı. Yapay zeka ile soru üretmek, değerlendirmek ve sınavları daha verimli hale getirmek için atılan bu adım, eğitim sektöründe büyük bir yenilik olarak görülüyor. Kurum, yapay zeka ile insan faktörünü dengeli bir şekilde birleştirmeyi hedefliyor. ÖSYM Başkanı Ersoy konuya dair şu açıklamalarda bulundu:

"Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız."

KAĞIT TABANLI SİSTEME ALTERNATİF

Yabancı dil sınavlarını e-sınav olarak yapan ÖSYM, STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı da dijital platformda uyguladıklarını duyurdu. Bayram Ali Ersoy, dijital sınavlar hakkında şunları ilerleyen zamanlarda dijital ortamda çeşitli sınavların olacağını belirtti. Özellikle kağıt tabanlı sınav sisteminden dijital tabanlı sınav sistemine geçiş sürecinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SINAV MERKEZLERİNDE UYGULAMA YAPILACAK

Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesindeki sınav uygulamaları hakkında konuştu. Ersoy, geçen yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası bu illerdeki adaylara istedikleri ilde sınava girebilme fırsatı verdiklerini ve farklı illere giden adayların masraflarının devlet tarafından ödendiğini hatırlattı.

Ersoy, "2024 yılında tüm sınav merkezlerimizde uygulama yapacağız. Özellikle deprem bölgesinde adaylarımızın sorun yaşamaması için hassas bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yıkılan, hasar gören ve yeni yapılan okulların durumuna göre verilerimizi güncelledik." dedi.



TÜRKİYE YURT DIŞINA ÖĞRENCİ KABUL SINAVI(TR-YÖS) 50 ÜLKEDE YAPILACAK

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (TR-YÖS) 13 yıl sonra geçen yıl iki defa yapan bir eğitim kurumu, bu alanda standartları belirlediklerini açıkladı. Kurumun başkanı Ersoy, şöyle konuştu: "2024 TR-YÖS/1 uygulamasını 18 Mayıs'ta yaklaşık 50 ülkede 80'e yakın merkezde yapacağız. Türkiye'ye her yıl 70-80 bin arasında uluslararası öğrenci kaydı gerçekleşiyor. Bu sayıyı artırarak üniversitelerimizin uluslararası öğrenci kabulüne yardımcı olmak istiyoruz. TR-YÖS'ün sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da geçerliliği olmasını istiyoruz. TR-YÖS'ü ülkemizin tanıtımında önemli bir faktör olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki uluslararasılaşma vizyonuna katkıda bulunmak istiyoruz."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve beraberindeki danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, başkan yardımcıları, daire başkanları, Türkiye ve yurt dışı koordinatörleri ve kurum personeli, toplantının ikinci oturumunda bir araya geldi. Bu oturumda, koordinatörlükler ve birimlerle görüşmeler yapıldı ve detaylı analizler gerçekleştirildi. Ayrıca, önceki sınavlara dayanarak hazırlanan gündem maddeleri üzerinde duruldu. Oturumda, yapılacak sınavlar ve illerin durumu da konuşuldu.