ÖSYM, Hafta Sonu 4 Sınav Gerçekleştiriyor

ÖSYM, Üç Günlük Sınav Programını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu hafta sonu, Adalet Bakanlığı sınavları ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı) ve e-YDS 2024/12 sınavları yarın düzenlenecek.

22 Aralık'ta İki Sınav Daha

22 Aralık Pazar günü ise Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ve İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-İdari Yargı) yapılacak. Bu sınavlarla birlikte e-YDS de aynı gün gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları ise 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

72 Bin 794 Aday Sınavlarla Buluşacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara toplam 72 bin 794 adayın katılacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı sınavları için 8 ilde 67 bin 527 aday ile 173 bina ve 2 bin 609 salon hazırlandı. e-YDS ise 4 ilde 5 bin 267 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ayrıca, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, sınav ücretinden muaf tutulacak. Bu haktan ise 359 aday faydalanacak. Sınavlarda 172 engelli adayın da yer alacağı belirtildi.

Sınav güvenliğini sağlamak üzere emniyet personeli dahil toplam 9 bin 315 kişi görev yapacak. ÖSYM, tüm adaylara başarılar diledi.