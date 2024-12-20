DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,66 -0,54%
ALTIN
2.944,06 -0,37%
BITCOIN
3.350.887,83 1,54%

ÖSYM, Hafta Sonu 4 Sınav Gerçekleştiriyor

ÖSYM, 21-22 Aralık'ta Adalet Bakanlığı ve e-YDS sınavlarını düzenleyecek. Toplam 72 bin 794 aday katılacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:50
ÖSYM, Hafta Sonu 4 Sınav Gerçekleştiriyor

ÖSYM, Üç Günlük Sınav Programını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu hafta sonu, Adalet Bakanlığı sınavları ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı) ve e-YDS 2024/12 sınavları yarın düzenlenecek.

22 Aralık'ta İki Sınav Daha

22 Aralık Pazar günü ise Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ve İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-İdari Yargı) yapılacak. Bu sınavlarla birlikte e-YDS de aynı gün gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuçları ise 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

72 Bin 794 Aday Sınavlarla Buluşacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara toplam 72 bin 794 adayın katılacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı sınavları için 8 ilde 67 bin 527 aday ile 173 bina ve 2 bin 609 salon hazırlandı. e-YDS ise 4 ilde 5 bin 267 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Ayrıca, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, sınav ücretinden muaf tutulacak. Bu haktan ise 359 aday faydalanacak. Sınavlarda 172 engelli adayın da yer alacağı belirtildi.

Sınav güvenliğini sağlamak üzere emniyet personeli dahil toplam 9 bin 315 kişi görev yapacak. ÖSYM, tüm adaylara başarılar diledi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
2
Ankara'da Cip Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
4
Zeytinburnu'nda Televizyon Kanalına Saldırı: Zanlı Gözaltına Alındı
5
BM, Devkri Lider Esed'in Suçları İçin Hesap Vermesini Talep Etti
6
Berset'ten Gürcistan'a Diyalog Çağrısı: "Demokrasinin Temel Taşıdır"
7
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor