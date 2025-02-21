ÖSYM Pazar Günü İki Önemli Sınav Düzenliyor

ÖSYM, 23 Şubat Pazar Günü İki Sınav Düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek sınavların detayları açıklandı. Toplamda 670 bin 718 adayın başvuruda bulunduğu Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) ve İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 81 ilde yapılacak.

Sınav Detayları

ÖSYM'den alınan bilgilere göre, 2025-MSÜ sınavı, 1,658 bina ve 30,489 salon ile gerçekleştirilecek. Kaymakamlık Sınavı ise 13 bin 998 aday ile 7 il ve 9 sınav merkezinde yapılacak; toplam 41 bina ve 636 salon kullanılacak.

Adaylar için Önemli Hatırlatmalar

Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak. 2025-MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecek. Kaymakamlık Sınavı'nda ise 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Adaylara, 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

Güvenlik Önlemleri ve Kimlik Kontrolleri

Sınavlarda güvenliği sağlamak amacıyla 91 bin 153 kişi görev alacak, sınav güvenliğini sağlamak için sahada 8 bin 522 emniyet görevlisi yer alacak. Kimlik kartını kaybeden veya eksik belgeleri olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00’a kadar açık tutulacak.

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025-MSÜ sınavının sonuçları 18 Mart, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart tarihinde açıklanacak.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan Uyarılar

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, son dönemdeki soğuk hava koşullarına dikkat çekerek adaylardan, “Hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri” yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar için de önceden planlama yapılması gerektiğini vurguladı.