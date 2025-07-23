Otelciler Yangın Güvenliği Risklerini ve Önlemlerini Gündeme Taşıdı

Otelciler Turistik Tesislerde Yangın Risklerini Konuştu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, turistlerin ve çalışanların güvenliği için yangın güvenliğine yönelik önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı. Yangın güvenliğinin sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirten Saatçioğlu, bu konunun önemine değindi.

POYD tarafından her ay düzenlenen geleneksel öğle yemeği toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Bu ayki toplantının ana teması ise "Turizm Sektöründe Yangın Riskleri ve Önlemleri" oldu.

Yangın Risklerine Dikkat!

Maden mühendisi ve yangın uzmanı Burak Sırma, konaklama tesislerinde mutfaklardan hamamlara kadar çeşitli alanlardaki yangın risklerine karşı alınacak önlemleri katılımcılara aktardı.

Saatçioğlu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınını hatırlatarak, bu tür acı olayların yangın güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. “Birçok otelcimizin yangın güvenliği için yaptıkları yatırımlar var” diyen Saatçioğlu, otelcilerin zaman zaman yangın tehlikesiyle yüzleştiğini ifade etti.

Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı

Yangın güvenliği üzerine yapılan bu tür toplantılar, otelciler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekmekte. Saatçioğlu, “Toplantı verimli geçti, birçok arkadaşımız küçük çaplı yangınlarla karşılaştı. Mesleki hayatında karşılaştıkları sorunları paylaşarak daha iyi çözümler bulmayı amaçladık” şeklinde konuştu. Herkes, eksik olduğu alanlarda çalışmalara devam edecek, böylece güvenlik önlemleri daha da güçlendirilecek.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından her ay geleneksel yapılan öğle yemeği toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda, "Turizm sektöründe yangın riskleri ve önlemleri" konusu ele alındı. POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından her ay geleneksel yapılan öğle yemeği toplantısı, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda, "Turizm sektöründe yangın riskleri ve önlemleri" konusu ele alındı. POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, toplantıya katılarak konuşma yaptı.