Otokar'dan Romanya'ya Tarihi Zırhlı Araç İhracatı

Otokar'dan Romanya'ya İlk Zırhlı Araç Sevkiyatı

Türkiye’nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatında önemli bir adım atıldı. Otokar, Romanya Savunma Bakanlığı ihtiyaçları doğrultusunda 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı aracın tedarikine yönelik yapılan sözleşme çerçevesinde ilk sevkiyatını gerçekleştirdi.

COBRA II Araçlarının Üretimi ve Teslimat Takvimi

Otokar, geçen yıl imzaladığı bu sözleşme ile birlikte, Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Romanya’ya ilk ulaşan COBRA II araçları, 278 adetlik ilk parti olarak Sakarya’daki tesislerde üretildi ve yerel üreticilerden alınan alt sistemlerle Romanya’da entegre edilecek.

Romanya'da Yerel Üretim İmkanı

Otokar, Romanya'daki taahhütlerine uygun olarak, önemli bir işbirliği anlaşması imzalayarak Automecanica S.A. ile birlikte Romanya'da yerel üretime geçmeyi planlıyor. Bu ortak girişim, Romanya’nın savunma sanayisi yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Projeye Dair Detaylar

Romanya Savunma Bakanlığına ilk araç teslimatının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması planlanıyor. Proje çerçevesinde COBRA II araçlarının farklı görevler için değişik versiyonları üretilecek olup, 10 ayrı varyant içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu varyantlar arasında personel taşıyıcı, keşif aracı, uzaktan komutalı silah sistemi entegreli araçlar ve mühendislik araçları bulunmaktadır. Romanya, Otokar'ın savunma sanayisi çözümlerini kullanan Avrupa’daki dokuzuncu ülke olacak.

Geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik sözleşme imzalayan Otokar, iddialı teslimat takvimi dolayısıyla Sakarya'daki tesislerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor. Türkiye'de üretilen ilk COBRA II araçlar, Romanya’ya ulaştı.

Geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik sözleşme imzalayan Otokar, iddialı teslimat takvimi dolayısıyla Sakarya'daki tesislerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor. Türkiye'de üretilen ilk COBRA II araçlar, Romanya’ya ulaştı.