Otomobil firması araçlarını geri topluyor! Hatayı öğrenenler çoktan sağa çekti bile

Bu markanın araçları piyasadan toplanmaya başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU ARAÇLAR PİYASADAN TOPLANIYOR

Toyota markası tarafından yapılan son haberlere göre BZ3 modelde bir hata ortaya çıktı. 2023 senesinde 25 binden fazla elektrikli sedan araçların bazılarında kalan pil kapasitesiyle ilgili yanlış gösterge durumu ortaya çıktı ve araçlar geri çağrılmaya başladı. 2022 Ekim ayında çıkan BZ3 model araç 2023 senesinin Mart ayı itibariyle Çin'de üretilmeye başladı. Nisan ayı itibariyle FAW-Toyota ilk satışlarına başladı ancak Temmuz ayında ilk geri çağırmalar başladı.





Elektrikli araçlara takılan arızalı kapı kolları ile ilgili geri çağrılma durumundan 12 binden fazla aracın etkileneceği öğrenildi. Tercihen Toyota Sedan modeller istendiği için araçlar artmaya başladı. İkinci geri çağırmadan büyük EV gruplarının etkilendiği öğrenildi. Çin tarafından yapılan son duyurulara göre 25 bin 815 tane bZ3 EV model geri çağrıldı. Araç batarya yönetim denetleyicisinin yanlış programlanması ve bazı elektrikli araçlarda güç tahminlerinin gerçek aralıktan aşırı derecede sapmasına sebep olduğu için geri çağrıldığı öğrenildi.