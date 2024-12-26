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Oxfam Yetkilisi: Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

Oxfam yetkilisi Büşra Halidi, Gazze'deki insani krizin, İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle derinleştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:26
Oxfam Yetkilisi: Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

Oxfam Yetkilisi Büşra Halidi Açıklamalarda Bulundu

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Batı Şeria'daki yetkilisi Büşra Halidi, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin her geçen gün derinleştiğini söyledi. Halidi, insanlık dramının en büyük sebeplerinden birinin, İsrail'in insani yardım girişlerini engellemesi olduğunu açıkladı.

Yardımların Girişi Sınırlı

Halidi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana bölgeye sadece 34 gıda ve su taşıyan Birleşmiş Milletler yardım tırının girişine izin verildiğini belirtti. Ancak, bu tırların yalnızca 12'sinin yardımları Gazze halkına ulaşabildi. Bu durumda yardım girişlerinin engellenmesinin 'sistematik' bir politika haline geldiğine dikkat çekti.

Tehditler ve Korku Üzerine Yardım Alışı

Halidi, Gazze halkının yardım tırlarına yaklaşmaktan korktuğunu ifade etti. Yardım konvoylarının zaman zaman bombalandığının altını çizen Halidi, "Bu nedenle, insanlar yiyecek almak için dışarı çıkmaktan endişe ediyorlar" dedi.

Kış Koşulları ve Yaşam Kaybı

Kış mevsiminin etkisiyle Gazze'deki insani krizin daha da derinleştiğinin altını çizen Halidi, Güney Gazze'de yeni doğmuş bir bebeğin soğuktan yaşamını yitirdiği haberini aldıklarını aktardı.

Ailelerin Durumu İçler Acısı

Halidi, kendi ailesinin geride kalan üyelerinin 14 aydır devam eden korkunç saldırılara maruz kaldığını ve yaşanan olayların yalnızca bir insani kriz olmadığını dile getirdi. Aile üyeleri kışı derme çatma çadırlarda geçiriyor ve çocuklar yiyecek bulmak için çöpleri karıştırmak zorunda kalıyor.

İsrail'in Politikasının Sonuçları

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıların neden olduğu zorla yerinden etme ve aç bırakma uygulamaları, uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendiriliyor. Halidi, uluslararası toplumun bu duruma karşı sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Halidi, İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik baskı uygulanmasının önemine vurgu yaptı ve, "Ülkeler, savaş suçlarına ilişkin mevcut hesap verebilirlik mekanizmalarını harekete geçirmeli ve silah ihracatını durdurmak için gereken adımları atmalıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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