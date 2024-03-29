Oy kullanmayanlar için ceza uygulanacak mı?

31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne olacağı gündemde yer alamya devam ediyor. 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 25. maddesinde yer alan ibareye göre seçmenlerin oy kullanma zorunluluğu var. Bu maddeye aykırı bir şekilde oy kullanmayanlara ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından cezai işlemler uygulanabiliyor. Oy kullanmayan kişilere, para cezası veriliyor.

Oy kullanmamanın cezası ne kadar olacak?

20232’te yapılan Genel Seçimlerde, oy vermeme cezası için YSK, 300 TL’lik bir para cezası uygulamıştı. 31 Mart Yerel Seçimler için YSK’dan resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da cezanın yine 300 TL olarak uygulanması bekleniyor.