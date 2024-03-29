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Oy kullanmayanlar için ceza uygulanacak mı?

Pazar günü yapılacak olan 31 Mart Yerel Seçimleri için ülkede yaklaşık 61 milyon vatandaşın sandığa gitmesi bekleniyor. Kanun gereği seçmenlerin sandığa gitmesi zorunlu. Vatandaşlar, oy kullanmayalar için ceza uygulamasının olup olmadığını merak ediyor.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:22
Oy kullanmayanlar için ceza uygulanacak mı?

31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne olacağı gündemde yer alamya devam ediyor. 298 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 25. maddesinde yer alan ibareye göre seçmenlerin oy kullanma zorunluluğu var. Bu maddeye aykırı bir şekilde oy kullanmayanlara ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından cezai işlemler uygulanabiliyor. Oy kullanmayan kişilere, para cezası veriliyor.

Oy kullanmamanın cezası ne kadar olacak?

20232’te yapılan Genel Seçimlerde, oy vermeme cezası için YSK, 300 TL’lik bir para cezası uygulamıştı. 31 Mart Yerel Seçimler için YSK’dan resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da cezanın yine 300 TL olarak uygulanması bekleniyor.

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