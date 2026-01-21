Oyak Renault'un 'Güvenli Adımlar' Projesiyle Çocuklara Trafik Bilinci

Oyak Renault, erken yaşta yol güvenliği bilinci oluşturmayı amaçlayan Güvenli Adımlar Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Oyak Horse ve Renault Mais (Bursa Şubesi) çalışanlarının ilkokul çağındaki çocukları, ara tatil döneminde İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen uygulamalı eğitimlerle trafik kurallarını güvenli bir ortamda öğrenme fırsatı buldu.

Projenin Amacı ve Yaklaşımı

Projede, Renault Group’un sürücüler, yolcular ve tüm yol kullanıcıları için güvenliği merkeze alan Human First yaklaşımından ilham alındı. Amaç, çocuklara hem otomobil güvenliği hem de dijital dünyaya dair temel farkındalık kazandırmak ve trafik kurallarını günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği ve Ziyaretler

Bursa Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yapılan uygulamalı eğitimlerle çocuklar trafik kurallarını deneyimleyerek öğrendi. Eğitimin ardından çocuklar, Oyak Renault kampüsünde araç ve motor fabrikalarını ziyaret ederek üretim süreçlerini yakından inceleme imkânı buldu. Kampüs içindeki Enerji Okulunda sürdürülebilir yaşamın temel unsurlarını ve enerji verimliliğini öğrenen katılımcılar, modern üretim teknolojileri ve üretimin her aşamasında güvenliğin nasıl sağlandığını gözlemledi.

Program ayrıca gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), yapay zekâ ve dijital hayata giriş eğitimleriyle devam etti; böylece çocuklar hem otomobil güvenliği hem de dijital güvenlik konusunda temel farkındalık edindi.

Yetkiliden Değerlendirme

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet şu ifadeleri paylaştı:

"Oyak Renault’da yalnızca güvenli araçlar üretmekle kalmıyor, aynı zamanda üretim süreçlerimizi ’sıfır kaza’ ilkesiyle yürütüyoruz. Bu yaklaşım, hem müşterilerimize hem de çalışanlarımıza güvenli bir ortam sağlamamıza imkân tanıyor. Araç ve üretim güvenliğinin ötesinde, trafik güvenliği bilincinin erken yaşta kazandırılmasının gelecekte daha güvenli bir toplum inşa etmenin temel adımlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz Güvenli Adımlar Projesi ile Oyak Renault kampüs çalışanlarımızın çocuklarının yalnızca trafik kurallarını öğrenmelerini değil, bu kuralları günlük yaşamlarının doğal bir parçası hâline getirmelerini amaçlıyoruz. Projeyi, trafik farkındalık eğitimi, üretim süreçleri ve iş güvenliği eğitimi, sürdürülebilir yaşamın temel unsurlarını öğrenecekleri enerji verimliliği eğitimi ve dijital hayatın temellerini öğrenebilecekleri kapsamlı bir model olarak kurguladık. Bu yaklaşımın, uzun vadede daha bilinçli, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu projeyi hayata geçirmemizde değerli destekleri için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

