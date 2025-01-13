Öz Orman-İş Sendikası'ndan Gelir Vergisi İndirimi Talebi

Öz Orman-İş Sendikası Gelir Vergisi İndirimi İstiyor

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, çalışanların gelir vergisi oranlarının adil bir seviyeye çekilmesi gerektiğini ifade etti. Sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çalışanların son dönemde artan giderler, sabit gelirler, yükselmeyen maaşlar ve devam eden enflasyon sorunlarıyla başa çıkmaya çalıştığını belirtti.

Çalışanların Vergi Mağduriyeti

Aslan, çalışanların ağır bir vergi yükü altında olduğunu vurgulayarak, "Çalışanlarımızın bordrolarına baktığımızda, vergi mağduriyeti net bir şekilde gözlemleniyor. Yılın ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 20'lik vergi dilimine geçiliyor, bu da maaşların %5 azalması anlamına geliyor. Üçüncü çeyreğin sonuna yaklaşıldığında ise bu oran %27'ye çıkıyor ve maaşlar %12 daha düşüyor. Ocak ayında alınan maaş, maruz kalınan vergi yükü nedeniyle büyük ölçüde eriyor; her 100 liralık maaşın en az 35 lirası vergiye gidiyor," şeklinde konuştu.

Adil Vergilendirme Talepleri

Aslan, işverenlerin masraflarını rahatça gider gösterip düşük vergi ödeyebilmesine karşın, işçilerin aynı olanaklardan yararlanamadığını belirtti. "Vergide adalet için taleplerimiz açıktır: ya vergi oranı %15 ile sınırlandırılmalı, ya bu dilimdeki çalışanların gelirleri artırılmalı ya da işçilere kamudaki meslektaşlarıyla benzer istisna muafiyetleri tanınmalıdır," dedi.