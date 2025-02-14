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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un Dava Sürecinde Mütaala: Hapis Cezası İstemi

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un karşılıklı yargılandığı davada mütalaa ile hapis cezası istemi gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:47
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un Dava Sürecinde Mütaala: Hapis Cezası İstemi

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un Yargılandığı Davada Mütaala Verildi

Ünlü oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un karşılıklı yargılandıkları davada, önemli gelişmeler yaşandı. İkilinin 'basit yaralama' ve diğer suçlardan sanık-müşteki olarak yargılandığı dava, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Dava duruşmasına katılmayan tarafları, avukatları temsil etti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ozan Güven'in 'silahla kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisla cezalandırılması, 'hakaret' suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraati istendi. Deniz Bulutsuz hakkında ise, 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava Sürecinin Geçmişi

Davayla ilgili daha önce Deniz Bulutsuz'un şikayetinin ardından Ozan Güven hakkında soruşturma başlatılmıştı. Güven'in şikayeti üzerine ise Bulutsuz hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturma yürütüldü. Ozan Güven'in 'hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi ile karşı karşıya kalması yanında, Deniz Bulutsuz'un 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı belirtildi. Sonuç olarak, iki tarafın iddianameleri birleştirilerek tek bir dava haline getirildi.

Mahkeme, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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