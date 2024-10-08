DOLAR
34,25 -0,03%
EURO
37,61 0,08%
ALTIN
2.881,43 1%
BITCOIN
2.124.277,44 1,62%

Özbekistan, 2025'te Taşkent'te BDT Ekonomi Konseyi Toplantısı Düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, BDT Ekonomi Konseyi toplantısını ve Yenilikçi Kalkınma Forumu'nu 2025'te Taşkent'te önerdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:19
Özbekistan, 2025'te Taşkent'te BDT Ekonomi Konseyi Toplantısı Düzenleyecek

Özbekistan'dan BDT Ekonomi Konseyi Toplantısı Teklifi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 2025'te Taşkent'te gerçekleştirilecek uluslararası sanayi fuarı çerçevesinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ekonomi Konseyi toplantısı ile Yenilikçi Kalkınma Forumu düzenleme önerisinde bulundu.

Toplantı Detayları

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamalara göre, Mirziyoyev, Moskova'da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, BDT ülkeleri arasındaki güvenlik ve ekonomik istikrar konularına vurgu yaptı.

Güvenlik ve İşbirliği

Mirziyoyev, BDT ülkelerinin siber güvenlik ve istihbarat alanlarında işbirliği yapmasının önemini belirterek, çağın tehditleriyle başa çıkma yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanayi İşbirliği ve Gelecek Planları

Ekonomik işbirliğini güçlendirmeye dikkat çeken Mirziyoyev, üye ülkeler arasında sanayi projelerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktardı. Ayrıca, sektörel konseylerin ve komitelerin etkinliğinin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son olarak, bir sonraki konferansın Semerkand'da yapılmasını öneren Mirziyoyev, yapay zeka geliştirilmesi üzerine tartışmalar yapılmasını önerdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD Ziyareti Netanyahu'nun Talepleri Nedeniyle İptal Edildi
2
Biden ve Netanyahu Arasındaki Gergin Görüşmeler Kitapta Yer Aldı
3
Kütahya'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Açıldı
4
Katar ve Lübnan Arasında Hava Köprüsü Kuruldu
5
Yunanistan'da Göçmen Ölümü Tartışma Yarattı
6
TBMM'de Kadın ve Çocuklar İçin Susma Eylemi Gerçekleştirildi
7
Yalova'da Kız Öğrencilere Taciz İddiasıyla Tutuklama

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek