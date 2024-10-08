Özbekistan, 2025'te Taşkent'te BDT Ekonomi Konseyi Toplantısı Düzenleyecek

Özbekistan'dan BDT Ekonomi Konseyi Toplantısı Teklifi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 2025'te Taşkent'te gerçekleştirilecek uluslararası sanayi fuarı çerçevesinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ekonomi Konseyi toplantısı ile Yenilikçi Kalkınma Forumu düzenleme önerisinde bulundu.

Toplantı Detayları

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamalara göre, Mirziyoyev, Moskova'da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, BDT ülkeleri arasındaki güvenlik ve ekonomik istikrar konularına vurgu yaptı.

Güvenlik ve İşbirliği

Mirziyoyev, BDT ülkelerinin siber güvenlik ve istihbarat alanlarında işbirliği yapmasının önemini belirterek, çağın tehditleriyle başa çıkma yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanayi İşbirliği ve Gelecek Planları

Ekonomik işbirliğini güçlendirmeye dikkat çeken Mirziyoyev, üye ülkeler arasında sanayi projelerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktardı. Ayrıca, sektörel konseylerin ve komitelerin etkinliğinin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son olarak, bir sonraki konferansın Semerkand'da yapılmasını öneren Mirziyoyev, yapay zeka geliştirilmesi üzerine tartışmalar yapılmasını önerdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'ne katılarak, bir konuşma yaptı.