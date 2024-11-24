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Özbekistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Özbekistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Taşkent'te düzenlenen etkinlikte öğretmenler ve davetlilerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:18
Özbekistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Özbekistan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Özbekistan, 24 Kasım Öğretmenler Gününü Taşkent'teki bir lokantada düzenlenen etkinlik ile kutladı. Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk İlköğretim Okulu ve Taşkent Türk Lisesi öğretmenleri ile Özbekistan’daki üniversitelerde görev yapan Türk öğretim görevlileri katıldı.

Taşkent Büyükelçisi de Etkinlikte Yer Aldı

Programda Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da yer aldı. Etkinlikte konuşan Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın, Özbekistan’da müşavirliğe bağlı 54 Türk öğretmenin görev yaptığını belirtti. Aydın, ana vatandan uzakta, ata yurdu Özbekistan’da bu özel günü kutlamanın kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini ifade etti.

Aydın, öğretmenliğin tüm insanlık için kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

Etkinlikte davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Özbekistan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Taşkent'teki bir lokantada düzenlenen etkinliğe...

Özbekistan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Taşkent'teki bir lokantada düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk İlköğretim Okulu ve Taşkent Türk Lisesi'nde görevli öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığınca Özbekistan’daki üniversitelerde görevlendirilen öğretim görevlileri katıldı. Etkinlikte davetlilere Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Özbekistan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Taşkent'teki bir lokantada düzenlenen etkinliğe...

Özbekistan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Taşkent'teki bir lokantada düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk İlköğretim Okulu ve Taşkent Türk Lisesi'nde görevli öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığınca Özbekistan’daki üniversitelerde görevlendirilen öğretim görevlileri katıldı. Etkinlikte davetlilere Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

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