Özbekistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor

Özbekistan'da Nevruz Bayramı Coşkusu

Özbekistan, baharın ve doğanın yenilenmesini kutlayan Nevruz Bayramı etkinlikleriyle dolu bir atmosferde tüm ülkede coşku içerisinde bayramını yaşıyor. Gece ile gündüzün eşit olduğu bu özel günde, doğu halkları için yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz nedeniyle ülkede resmi tatil ilan edildi.

Resmi Kutlamalar Başkent Taşkent'te Gerçekleştirildi

Başkent Taşkent'te, Yeni Özbekistan Parkı'nda düzenlenen resmi kutlamalara Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri ve yabancı misyon şefleri katıldı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkede Nevruz'un büyük bir coşkuyla kutlandığını vurgulayarak, bu bayramın 3 bin yıllık bir devlet geleneğine sahip olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, konuşmasında, "Nevruz, zor zamanlarda bile koruduğumuz asil değerlerimizle kutladığımız önemli bir bayramdır" dedi. Ayrıca, birlik ve beraberliğin güç kaynağı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, bu bayramın Orta Asya halklarını birleştirdiğine dikkat çekti.

Etkinliklerde Yöresel Lezzetler ve Gösteriler Yer Aldı

Resmi kutlamaların ardından, ülkede çeşitli yörelere ait halk oyunları ve gösteriler gerçekleştirildi. Türkiye gibi kardeş ülkelerden gelen sanatçılar, bahar ve nevruz temalı şarkılar seslendirerek etkinliğe renk kattı.

Tören alanında kurulan bayram sofrasında davetlilere nevruza özel sümelek tatlısı, halim, kök samsa ve Özbek pilavı gibi geleneksel yemekler ikram edildi.

Özbekistan, Nevruz Bayramı ile sadece bir gelenek gözetmiyor, aynı zamanda barış, huzur ve refahı da kutluyor.

Özbekistan'da, baharın ve doğanın yenilenmesi ve uyanmasının müjdecisi olan Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkent Taşkent'teki Yeni Özbekistan Parkı'nda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Nevruz Bayramı resmi kutlamaları düzenlendi.

Özbekistan'da, baharın ve doğanın yenilenmesi ve uyanmasının müjdecisi olan Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkent Taşkent'teki Yeni Özbekistan Parkı'nda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Nevruz Bayramı resmi kutlamaları düzenlendi.