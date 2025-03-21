Özbekistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor

Özbekistan'da Nevruz Bayramı, baharın gelişini kutlamak amacıyla tüm ülkede coşkuyla etkinliklerle karşılanıyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:17
Özbekistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor

Özbekistan'da Nevruz Bayramı Coşkusu

Özbekistan, baharın ve doğanın yenilenmesini kutlayan Nevruz Bayramı etkinlikleriyle dolu bir atmosferde tüm ülkede coşku içerisinde bayramını yaşıyor. Gece ile gündüzün eşit olduğu bu özel günde, doğu halkları için yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz nedeniyle ülkede resmi tatil ilan edildi.

Resmi Kutlamalar Başkent Taşkent'te Gerçekleştirildi

Başkent Taşkent'te, Yeni Özbekistan Parkı'nda düzenlenen resmi kutlamalara Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri ve yabancı misyon şefleri katıldı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkede Nevruz'un büyük bir coşkuyla kutlandığını vurgulayarak, bu bayramın 3 bin yıllık bir devlet geleneğine sahip olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, konuşmasında, "Nevruz, zor zamanlarda bile koruduğumuz asil değerlerimizle kutladığımız önemli bir bayramdır" dedi. Ayrıca, birlik ve beraberliğin güç kaynağı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, bu bayramın Orta Asya halklarını birleştirdiğine dikkat çekti.

Etkinliklerde Yöresel Lezzetler ve Gösteriler Yer Aldı

Resmi kutlamaların ardından, ülkede çeşitli yörelere ait halk oyunları ve gösteriler gerçekleştirildi. Türkiye gibi kardeş ülkelerden gelen sanatçılar, bahar ve nevruz temalı şarkılar seslendirerek etkinliğe renk kattı.

Tören alanında kurulan bayram sofrasında davetlilere nevruza özel sümelek tatlısı, halim, kök samsa ve Özbek pilavı gibi geleneksel yemekler ikram edildi.

Özbekistan, Nevruz Bayramı ile sadece bir gelenek gözetmiyor, aynı zamanda barış, huzur ve refahı da kutluyor.

Özbekistan'da, baharın ve doğanın yenilenmesi ve uyanmasının müjdecisi olan Nevruz Bayramı çeşitli...

Özbekistan'da, baharın ve doğanın yenilenmesi ve uyanmasının müjdecisi olan Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkent Taşkent'teki Yeni Özbekistan Parkı'nda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Nevruz Bayramı resmi kutlamaları düzenlendi.

Özbekistan'da, baharın ve doğanın yenilenmesi ve uyanmasının müjdecisi olan Nevruz Bayramı çeşitli...

Özbekistan'da, baharın ve doğanın yenilenmesi ve uyanmasının müjdecisi olan Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkent Taşkent'teki Yeni Özbekistan Parkı'nda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (fotoğrafta), hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Nevruz Bayramı resmi kutlamaları düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Davası Başladı: 4 Sanık Hakim Karşısında
3
Bahçelievler'de Motosikletin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
4
Giresun ve Gümüşhane'de 159 Köy Yolunda Karla Mücadele Devam Ediyor
5
CHP, 23 Mart'ta Ön Seçim İçin 5.600 Sandık Kuracak
6
İsrail'in Kısıtlamaları: Mescid-i Aksa'da Sadece 80 Bin Kişi Cuma Namazı Kılabildi
7
Elazığ'da Kar Nedeniyle 293 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek