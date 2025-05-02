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Özbekistan'da Haydar Aliyev'in Hayatı Kitapla Anlatıldı

Taşkent'te, Elmira Ahundova'nın Haydar Aliyev kitabı tanıtıldı. Etkinlikte dostluk mesajları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 21:37
Özbekistan'da Haydar Aliyev'in Hayatı Kitapla Anlatıldı

Taşkent’te Haydar Aliyev Kitabı Tanıtıldı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Azerbaycanlı yazar Elmira Ahundova tarafından Özbekçeye tercüme edilen "Zarife ve Haydar Aliyevler. Ebedi Yaşar Muhabbet" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Özbekistan Yazarlar Birliği ve Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe; Azerbaycan’ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev, Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanı Siraciddin Sayyid ve Özbekistan'daki Azerbaycan diasporası temsilcileri, Özbek yazar ve şairler ile çok sayıda davetli katıldı.

Dostluk ve İş Birliği Vurgusu

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Guliyev, Özbekistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her zaman en üst düzeyde geliştiğini belirtti. Guliyev, Özbekistan’da Haydar Aliyev’in hayatını anlatan kitabın Özbekçeye çevrilerek yayınlanmasının iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Edebi İlişkilerin Simgesi

Özbekistan Yazarlar Birliği Başkanı Sayyid ise kitabın Özbek-Azerbaycan edebi ilişkilerinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ödüller ve Takdim Töreni

Etkinlik sırasında, kitabın yazarı Ahundova’ya Özbekistan Yazarlar Birliği’ne fahri üyelik belgesi takdim edildi. Ayrıca, kitap Özbek mütercim Babahan Muhammed Şerif tarafından Özbekçeye çevrildi.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Azerbaycanlı yazar Elmira Ahundova’nın (sağda) Özbekçeye...

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Azerbaycanlı yazar Elmira Ahundova’nın (sağda) Özbekçeye tercüme edilen "Zarife ve Haydar Aliyevler. Ebedi Yaşar Muhabbet" kitabı tanıtıldı.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Azerbaycanlı yazar Elmira Ahundova’nın (sağda) Özbekçeye...

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Azerbaycanlı yazar Elmira Ahundova’nın (sağda) Özbekçeye tercüme edilen "Zarife ve Haydar Aliyevler. Ebedi Yaşar Muhabbet" kitabı tanıtıldı.

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