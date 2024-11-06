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Özbekistan'da Kaya Düşmesi Faciası: 3 Ölü

Özbekistan'da bir dağ geçidinde kaya parçasının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:45
Özbekistan'da Kaya Düşmesi Faciası: 3 Ölü

Özbekistan'da Kaya Düşmesi Olayı

Özbekistan'da, yüksek dağlık bir bölgede meydana gelen üzücü bir olayda, bir araç üzerine düşen kaya parçası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Kaşkaderya iline bağlı Kitap ilçesinde bulunan Tahtakaraça dağ geçidinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Özbekistan İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hareket halindeki bir binek aracın üzerine dağdan kopan büyük bir kaya parçası düştü. Bu talihsiz olay sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ayrıca, açıklamada olay sonrası yolun trafiğe kapatıldığı ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Olayın kapsamı ve kurtarma faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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