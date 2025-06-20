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Özbekistan'da Sağlık Turizmi Fuarı: Türk Doktorlar ve Acenteler Taşkent'te Buluştu

Taşkent'te düzenlenen sağlık turizmi fuarında Türk doktorlar ve acenteler, Özbek sağlık sektörü ile işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 15:34
Özbekistan'da Sağlık Turizmi Fuarı: Türk Doktorlar ve Acenteler Taşkent'te Buluştu

Özbekistan'da Sağlık Turizmi Fuarı Başladı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te, Türkiye’nin önde gelen sağlık turizmi acenteleri ve uzman doktorları, "Med Silk Taşkent-2025 Sağlık Turizmi Fuarı" kapsamında bir araya geldi.

Önemli Katılımcılar ve Destekçiler

Fuara, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Devlet Turizm Komitesi, Özbek-Türk İş Adamları Derneği (UTİD), Özbekistan Göz Doktorları Derneği ve Özbekistan Kardiyologlar Derneği katkıda bulundu. Açılışta, Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Suavi Önal, UTİD Genel Başkanı Davut Azmi Erbaş, Özbek ve Türk yetkililer ile çok sayıda davetli yer aldı.

Türk Hastanelerinin İmkanları Tanıtıldı

Tüm otellerin düzenlediği fuarda, Özbek hastaneleri ve sağlık turizmi acenteleri ile Özbek uzmanların yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi. Türk hastanelerinin sağlık alanındaki başarıları ve imkanları tanıtıldı. Ayrıca, katılımcılara Türkiye’nin önde gelen hastaneleri hakkında bilgi verildi.

İkili İş Görüşmeleri ve Sağlık Danışmanlığı

Fuar sırasında Türk hastaneleri ve sağlık turizmi acenteleri ile Özbek şirketleri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Ayrıca, Türk doktorlar tarafından ziyaretçilere ücretsiz sağlık danışmanlığı verildi.

Gelecekteki İşbirlikleri Bekleniyor

İki gün sürecek olan fuarın sonunda taraflar arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanması öngörülüyor. Fuarın organizatörü Hasan Özkaracalar, Özbekistan’da ilk defa sağlık fuarı düzenlediklerini ve bu organizasyonda Türk hastaneleri ile Özbek hastanelerinin de yer aldığını belirtti. Özkaracalar ayrıca, benzer organizasyonların gelecek aylarda Semerkant’ta gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Olumlu Geribildirimler Bekleniyor

Fuara Ankara'dan katılan Özel 100. Yıl Hastanesi Genel Müdürü Ufuk Yekbaşlı, organizasyonda yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını, çok güzel işbirlikleri ve ilişkiler kurduklarını, olumlu dönüşlerin olacağını öngördüklerini ifade etti.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türkiye’nin önde gelen sağlık turizmi acenteleri ile uzman...

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türkiye’nin önde gelen sağlık turizmi acenteleri ile uzman doktorlarının katıldığı "Med Silk Taşkent-2025 Sağlık Turizmi Fuarı" başladı. Fuara Ankara'dan katılan Özel 100. Yıl Hastanesi Genel Müdürü Ufuk Yekbaşlı (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türkiye’nin önde gelen sağlık turizmi acenteleri ile uzman...

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türkiye’nin önde gelen sağlık turizmi acenteleri ile uzman doktorlarının katıldığı "Med Silk Taşkent-2025 Sağlık Turizmi Fuarı" başladı. Fuara Ankara'dan katılan Özel 100. Yıl Hastanesi Genel Müdürü Ufuk Yekbaşlı (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

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