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Özbekistan'da Trabzon Tanıtım Günleri Açıldı

Trabzon Tanıtım Günleri, Özbekistan'ın Taşkent şehrinde başladı ve büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 17:48
Özbekistan'da Trabzon Tanıtım Günleri Açıldı

Özbekistan'da Trabzon Tanıtım Günleri Açıldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Trabzon Tanıtım Günleri etkinliği, Trabzon Otelciler Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneği'nin Özbek ortaklarıyla birlikte düzenlendi. Etkinlik, Tashkent City Mall AVM'de gerçekleştirildi.

Geleneksel Gösteriler ve İkramlar

Tanıtım günleri kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımı sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Ardından düzenlenen horon gösterileri ile coşku daha da arttı. Etkinlik boyunca Trabzon'un tanıtımının yapıldığı bir video da izleyicilerle buluştu.

Öne Çıkan İsimler

Etkinliğe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Özbekistan'ın Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve birçok davetli katıldı.

İlgiden Memnuniyet

Özbek vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, izleyicilere Trabzon'a özgü çay çeşitleri ve Türk lokumu ikram edildi. Trabzon Tanıtım Günleri, bu hafta sonuna kadar Taşkent'teki farklı lokasyonlarda devam edecek.

Uçak Seferleri Başlıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinlik ile ilgili açıklamalarında, geçen yıl 3 bin 500 civarında Özbekistanlının Trabzon'u ziyaret ettiğini hatırlatarak, bu yıl bu rakamı 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca, Taşkent'teki tanıtım etkinliklerinin ardından Özbekistan'ın tarihi Buhara şehrini ziyaret edeceklerini ve bu ziyareti sırasında Trabzon ile Buhara şehirleri arasında işbirliği protokolü imzalayacaklarını açıkladı.

31 Mayıs tarihinde Taşkent ile Trabzon arasında ilk uçak seferinin başlayacağını belirten Genç, şimdilik haftada bir kez düzenlenecek olan özel uçak seferlerinin ileride artırılacağını da sözlerine ekledi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Trabzon Tanıtım Günleri başladı. Trabzon Otelciler Birliği ve...

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Trabzon Tanıtım Günleri başladı. Trabzon Otelciler Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneği'nin Özbek ortaklarıyla gerçekleştirdiği etkinlik, Tashkent City Mall AVM'de düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımı sahne aldı ardından horon gösterileri düzenlendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Trabzon Tanıtım Günleri başladı. Trabzon Otelciler Birliği ve...

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Trabzon Tanıtım Günleri başladı. Trabzon Otelciler Birliği ve Turizmi Geliştirme Derneği'nin Özbek ortaklarıyla gerçekleştirdiği etkinlik, Tashkent City Mall AVM'de düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımı sahne aldı ardından horon gösterileri düzenlendi.

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