Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı'na Yoğun İlgi — 435 Özbek Öğrenci Katıldı

Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı'na Yoğun İlgi

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Özbekistan'da düzenlediği Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Sınav, Taşkent'teki Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi binasında bulunan Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sınav ve katılım

TYS, YEE tarafından 45 ülke ve 48 merkezde düzenlendi; toplamda 864 aday sınava girdi. Özbekistan özelinde ise ülke genelinden 435 Özbek öğrenci sınava katıldı. Adaylar, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri üzerinden değerlendirildi.

Gözlemler ve yerel talep

Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Özkan, sınava yüksek bir katılım olduğunu, Türkçe öğrenmeye yönelik talebin güçlü seyrettiğini bildirdi. Sınava katılmak isteyen adayların üniversite binası önünde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi; katılımcıların ülkenin farklı bölgelerinden geldiği ve Türkçeye büyük ilgi duydukları aktarıldı.

Belgelendirme ve akademik avantajlar

TYS'de başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi veriliyor. Bu belgeye sahip olanlar, Türkiye'deki üniversitelerde Türkçe hazırlık programına gitmeden eğitimlerine başlayabiliyor. Ayrıca, Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen bu belge, Özbekistan makamlarınca tanınan tek Türkçe dil yeterlik belgesi olarak yüksek lisans ve doktora hedefleyen öğrencilerin önünü açıyor.

