Özbekistan'da Yerel Meclislerin İyileştirilmesi Konferansı Gerçekleştirildi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, "Yerel Meclisler Sistemi Modernizasyonunun Anayasal ve Hukuki Sorunları: Özbekistan için Uluslararası Deneyim" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Özbekistan Parlamentosu, Anayasa Mahkemesi ve Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu konferansa, Özbekistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Uluğbek Abduselamov, Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Rahimcan Hakimov, Yasama ve Hukuk Politikaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mir Akbar Rahmankulov ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu gibi birçok uzman ve bilim insanı katıldı.

Konu hakkında söz alan Prof. Dr. Rahmankulov, ülkede yasama ve hukuk alanında son dönemde önemli reformlar gerçekleştirildiğini vurgulayarak, anayasada yapılan değişikliklerin bunun önemli bir örneği olduğunu belirtti. Konferansın amacının, yerel yönetim organlarının faaliyetlerinin geliştirilmesi için uluslararası deneyimlerin incelenmesi olduğunu aktaran Rahmankulov, bu çerçevede etkinliğin kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yerel Temsil Organlarına Vurgu

Konferansın "Yerel Temsil Organları Faaliyetlerinin İyileştirilmesi" konulu oturumuna moderatörlük yapan AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Köseoğlu, farklı ülkelerden gelen akademisyenler, uygulayıcılar ve siyaset bilimcilerin bu platformda yerel temsil kurumlarını daha şeffaf, katılımcı ve etkili hale getirecek yolları birlikte keşfettiklerini belirtti.

Köseoğlu, karmaşıklaşan ve hızla değişen dünyada, yerel yönetimlerin de dönüşmek zorunda olduğunu ifade ederek, yerel kurumların bu meydan okumalarla başa çıkabilmesi için gerekli yetki, araç ve kapasiteye sahip olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yerel temsil organlarının halkın iradesinin doğrudan yansıdığı ve tabandan yukarıya doğru işleyen demokrasinin yapı taşlarını oluşturduğunu belirtti. Bu organların etkinliğinin yönetişimin kalitesini, kamu güvenini ve toplumsal istikrarı doğrudan etkilediğini de sözlerine ekledi.

Konferans boyunca, AYBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Karataş Durmuş ve Bilişim Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Samet Tatar da sunumlar yaparak konuya katkı sağladılar.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, "Yerel Meclisler Sistemi Modernizasyonunun Anayasal ve Hukuki Sorunları: Özbekistan için Uluslararası Deneyim" başlıklı konferans düzenlendi. Özbekistan Parlamentosu, Anayasa Mahkemesi ve Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen konferansa, ÖzbekistanAnayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Uluğbek Abduselamov, Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Rahimcan Hakimov, Yasama ve Hukuk Politikaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mir Akbar Rahmankulov ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda bilim insanı ve uzman katıldı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, "Yerel Meclisler Sistemi Modernizasyonunun Anayasal ve Hukuki Sorunları: Özbekistan için Uluslararası Deneyim" başlıklı konferans düzenlendi. Özbekistan Parlamentosu, Anayasa Mahkemesi ve Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen konferansa, ÖzbekistanAnayasa Mahkemesi Başkanı Mirza Uluğbek Abduselamov, Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Rahimcan Hakimov, Yasama ve Hukuk Politikaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mir Akbar Rahmankulov ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda bilim insanı ve uzman katıldı.