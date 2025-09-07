Özbekistan'dan Afganistan'a 265 Ton İnsani Yardım

Hayratan'a kara yoluyla gönderildi

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hükümet, 31 Ağustos'ta çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Afgan halkına 265 ton insani yardım gönderdi.

Kara yoluyla Afganistan'ın Hayratan kentine ulaştırılan yardım malzemeleri arasında yiyecek ve gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemeler, battaniye ve giysiler bulunuyor.

Yardımlar, Özbekistan Cumhurbaşkanının Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev ile ülkenin Afganistan sınırında bulunan Surhanderya ilinin valisi Uluğbek Kasimov tarafından Afgan yetkililere teslim edildi.

Daha önce Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, deprem nedeniyle Afgan makamlarına taziye mesajı göndererek ülkesinin depremde zarar gören Afgan halkına her türlü yardıma hazır olduğunu bildirmişti.

Afganistan'ın doğusunda 31 Ağustos'ta meydana gelen ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, bölgedeki artçı depremler de devam etti: 2 Eylül'de 5,2 büyüklüğünde, 4 Eylül'de ise 5,6 büyüklüğünde depremler kaydedildi.