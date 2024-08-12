Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Özbekistan Spor Kafilesi Paris Olimpiyatları'ndan Coşkuyla Döndü

Özbekistan, 2024 Olimpiyatları'ndan 13 madalyayla dönerek Taşkent'te büyük bir karşılamayla kutlandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:10
Özbekistan Spor Kafilesi Paris Olimpiyatları'ndan Coşkuyla Döndü

Paris Olimpiyatları'ndan Geri Dönüş

2024 Olimpiyat Oyunları'ndan 8'i altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük bir coşkuyla karşılandı.

Coşkulu Karşılama Töreni

Özbekistanlı sporcular, Paris'ten döndüklerinde Taşkent Havaalanı'nda, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Başbakan Abdulla Aripov gibi üst düzey yöneticilerin yanı sıra kalabalık bir halk grubu tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Havaalanında topluluk, "Şampiyonlar geliyor" sloganı attı.

Başarıların Ardındaki Destek

Senato Başkanı Narbayeva törende, Özbek sporcuların Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki başarısının, ülkenin gelecekteki güçlü yönünü bir kez daha sergilediğini belirtti. Özbekistan yönetiminin gençlere ve spora verdiği önemin bu başarıda yattığını vurguladı.

Başbakan Aripov ise Tokyo ve Paris olimpiyatları arasında düzenlenen uluslararası şampiyonaları hatırlatarak, "Son yıllarda Özbekistan, bir spor ülkesine dönüştü. Bu olimpiyatlardan elde edilen madalyalar, bu çabaların meyveleridir," dedi.

Cumhurbaşkanından Kutlama Mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, sporcuların olimpiyatlardan kazandığı 13 madalyayı kutlayarak, hedeflerinin ilk 15'te yer almak olduğunu hatırlattı. Mirziyoyev, Özbek sporcuların dünya genelindeki başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Altın Madalyalı Sporcular

Bu olimpiyatlarda, 3 Özbek sporcunun ikinci kez şampiyon olduğunu belirten Mirziyoyev, "Sporcularımız, ebeveynleri, öğretmenleri ve antrenörleri, Yeni Özbekistan'ın gerçek kahramanlarıdır," dedi.

Ödül Takdimi

Özbekistan hükümeti, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan sporculara verilecek ödülleri daha önce açıklamıştı. Altın madalya kazanan sporculara 200 bin, gümüş madalya sahiplerine 100 bin ve bronz madalya sahiplerine 50 bin dolar ödül verileceği belirtildi.

Özbek Sporcuların Performansı

Özbek sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta 5, judo, serbest güreş ve tekvandoda birer altın madalya elde etti. Ayrıca atletizm ve tekvandoda 2 gümüş, judo ve serbest güreşte ise 3 bronz madalya kazanarak, toplamda 13 madalya ile dünya sıralamasında 13. oldular.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent...

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor

8 bankanın promosyon rekabeti o kişilere yaradı! 35.000 TL ödenecek

60 KPSS ile itfaiye alımı açıldı! O ilde yaşayanlara dolgun maaşlı kariyer

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak