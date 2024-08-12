Özbekistan Spor Kafilesi Paris Olimpiyatları'ndan Coşkuyla Döndü

Paris Olimpiyatları'ndan Geri Dönüş

2024 Olimpiyat Oyunları'ndan 8'i altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük bir coşkuyla karşılandı.

Coşkulu Karşılama Töreni

Özbekistanlı sporcular, Paris'ten döndüklerinde Taşkent Havaalanı'nda, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Başbakan Abdulla Aripov gibi üst düzey yöneticilerin yanı sıra kalabalık bir halk grubu tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Havaalanında topluluk, "Şampiyonlar geliyor" sloganı attı.

Başarıların Ardındaki Destek

Senato Başkanı Narbayeva törende, Özbek sporcuların Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki başarısının, ülkenin gelecekteki güçlü yönünü bir kez daha sergilediğini belirtti. Özbekistan yönetiminin gençlere ve spora verdiği önemin bu başarıda yattığını vurguladı.

Başbakan Aripov ise Tokyo ve Paris olimpiyatları arasında düzenlenen uluslararası şampiyonaları hatırlatarak, "Son yıllarda Özbekistan, bir spor ülkesine dönüştü. Bu olimpiyatlardan elde edilen madalyalar, bu çabaların meyveleridir," dedi.

Cumhurbaşkanından Kutlama Mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, sporcuların olimpiyatlardan kazandığı 13 madalyayı kutlayarak, hedeflerinin ilk 15'te yer almak olduğunu hatırlattı. Mirziyoyev, Özbek sporcuların dünya genelindeki başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Altın Madalyalı Sporcular

Bu olimpiyatlarda, 3 Özbek sporcunun ikinci kez şampiyon olduğunu belirten Mirziyoyev, "Sporcularımız, ebeveynleri, öğretmenleri ve antrenörleri, Yeni Özbekistan'ın gerçek kahramanlarıdır," dedi.

Ödül Takdimi

Özbekistan hükümeti, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan sporculara verilecek ödülleri daha önce açıklamıştı. Altın madalya kazanan sporculara 200 bin, gümüş madalya sahiplerine 100 bin ve bronz madalya sahiplerine 50 bin dolar ödül verileceği belirtildi.

Özbek Sporcuların Performansı

Özbek sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları'nda boksta 5, judo, serbest güreş ve tekvandoda birer altın madalya elde etti. Ayrıca atletizm ve tekvandoda 2 gümüş, judo ve serbest güreşte ise 3 bronz madalya kazanarak, toplamda 13 madalya ile dünya sıralamasında 13. oldular.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.

2024 Olimpiyat Oyunları’ndan 8’i altın toplam 13 madalyayla dönen Özbekistan kafilesi, başkent Taşkent’te büyük coşkuyla karşılandı.