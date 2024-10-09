Özbekistan ve Afganistan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Özbekistan ve Afganistan İşbirliğini Artırmayı Hedefliyor

Özbekistan, Afganistan ile işbirliğini geliştirme amacıyla önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov'un, Afganistan Geçici Hükümeti tarafından Özbekistan'a atanan yeni büyükelçi Abdül Gafar Tiravi'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşme İçeriği

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler ve geleceğe yönelik perspektifler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Taraflar, Özbekistan ile Afganistan arasındaki işbirliğini daha da güçlendirme kararlılıklarını dile getirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Taraflar, Özbekistan ile Afganistan ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve henüz kullanılmayan işbirliği potansiyelinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu durum, iki ülke halklarının menfaatine hizmet eden yeni projelerin geliştirilmesine olanak tanıyacaktır," ifadelerine yer verildi.

Tiravi'nin Teşekkürü

Görüşme sırasında Tiravi, Özbekistan'ın Afganistan'a sürekli olarak sağladığı yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti. Bu, iki ülke arasındaki dostluğun ve yardımlaşmanın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Sosyal Medyadan Mesaj

Bahtiyar Saidov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki ortak tarih ve refah çıkarları, işbirliğimizin her alanda gelişmesi için itici bir güç olmaktadır. Bugünkü toplantımızda ikili, bölgesel ve küresel gündemin güncel konularını değerlendirdik," diyerek, işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Ağustos ayında Tiravi'nin Özbekistan'a yeni Büyükelçi olarak atandığı duyurulmuştu.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov (sağda), Afganistan Geçici Hükümetinin Özbekistan'a yeni büyükelçi olarak atadığı Abdül Gafar Tiravi'yi (solda) kabul etti.