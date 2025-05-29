Özbekistan ve İtalya Stratejik Ortaklık İlişkilerini Güçlendiriyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atarak ortak bildiriyi imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, tarihi Semerkand şehrinde İtalya Başbakanıyla bir araya geldi. Semerkand Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede liderler, Haziran 2023'te Roma'da yapılan üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmaların istikrarlı şekilde uygulanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Nisan ayında Semerkand’ta gerçekleştirilen Orta Asya-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi kapsamında yapılan anlaşmalar doğrultusunda, AB kurumlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde mutabık kalan Mirziyoyev ve Meloni, “Orta Asya-İtalya Zirvesi”nin önemine de vurgu yaptılar.

İki lider, yenilikçi projeler ile değerli mineraller, tarımsal hammaddelerin işlenmesi, otomotiv endüstrisinde yüksek teknoloji ürünleri üretimi, enerji, gıda ve ilaç alanları gibi sektörlerde işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade ettiler.

Bu kapsamda, tarımda bilimsel ve teknolojik işbirliğini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir “yol haritası” oluşturulması kararlaştırıldı. Ayrıca, üzüm, zeytin ve safran yetiştiriciliği konularında da işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

İki ülke arasında yeni projeleri desteklemek amacıyla hükümetler arası çalışma grubunun faaliyetlerine yeniden başlanması ve yakın zamanda ortak iş forumu düzenlenmesi üzerinde de mutabık kalındı. Özbekistan ve İtalya’nın bölgeleri arasındaki işbirliğinin genişletilmesine de dikkat çekildi.

Eğitim, insan kaynakları ve kültürel alanlarda ilişkileri geliştirmenin yanı sıra, karşılıklı kültür günlerinin düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya varan liderler, varılan mutabakatların hayata geçirilmesine dair kapsamlı bir yol haritasının hazırlanmasını kararlaştırdılar.

Görüşmenin ardından, Mirziyoyev ve Meloni, Özbekistan ile İtalya arasında stratejik ortaklık ilişkilerini güçlendirmeye yönelik olarak imzaladıkları belgelerin yanı sıra, yatırımların teşviki ve korunması, çevre, tarım ve kültürel varlıkların korunması gibi alanlarda işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik belgeler de imzaladılar.

Ayrıca, görüşmenin hemen ardından Semerkand'taki bir caddeye Roma şehrinin isminin verilmesi törenine katılan liderler, Semerkand Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Özbekistan ve İtalya: Medeniyetler Diyaloğu” sergisini de ziyaret etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sol), ülkenin tarihi Semerkant şehrinde temaslarını sürdüren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (sağ) ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sol), ülkenin tarihi Semerkant şehrinde temaslarını sürdüren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni (sağ) ile bir araya geldi.