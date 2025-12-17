Özdemir: 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' için Milli İstihbaratta Kuantum ve Yapay Zekâ Zorunlu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığına bağlı bazı kuruluşların bütçe görüşmelerinde konuştu. Özdemir, ülkenin güvenlik ve iletişim alanındaki önceliklerine dikkat çekti.

Milli istihbarat ve ileri teknoloji vurgusu

Özdemir, konuşmasında teknolojik gelişmelerin istihbarat çalışmalarını köklü şekilde etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"İnsanlık sanayi devriminin ardından girdiği ve yüksek hızla devam eden ilerleme sürecine 1940’lı yıllardan sonra uzaya ve başka gezegenlere erişim, böylelikle de rekabetin yeni koşullarına uzanan süreçle başlamıştır. Bu çabalar bilgisayar teknolojisinin ve uzaktan haberleşme imkânlarının getirdiği diğer koşullarla istihbarat çalışmalarını ve faaliyetlerini de derinden etkilemiştir. Belirsizliğin, düzensizliğin ve meydan okumaların fazlalaştığı mevcut zaman diliminde ise yeni bir kırılmayla daha karşı karşıyayız. Haber kaynakları ve bunların güvenilirlik derecesi her ne kadar fazla, hatta çoğu da açık alanlardan temin edilse bile analiz ve işleme yeteneği açısından teknolojinin getirdiği yüksek kazanımlar, devletlerarası verilen mücadelede fark oluşturmaktadır. Bu sebeple Milli İstihbarat Teşkilatının başta kuantum teknolojisi olmak üzere ileri nesil yapay zekâ ekosistemine sahip olması elzem hale gelmiştir. Karar alma süreçlerinde son derece değerli katkıları olan milli şuura sahip inanmış kadroların sergilediği üstün gayretler kadar, teknoloji ile doğru yöntemlerle harmanlanmış bir çalışma sistematiğinin, muadil istihbarat kuruluşlarıyla kıyaslandığında kendi kurumlarımızı farklı ve üstün kılmasını sağlamak gerekir. Allah, vatan, namus; yani Kur’an, bayrak ve silah üzerine edilen şerefli yeminlerin tutulması için sergilenen üstün gayretlerle verilen emeklerin hedefe tam manasıyla ulaşması için teknolojiden azami ölçüde istifade edilmelidir. Bu durum espiyonaj faaliyetleri kadar kontraespiyonaj alanında da Türk mührünün vurulması mecburiyetini doğurur. Son dönemlerde ülkemize karşı yürütülen bazı casusluk faaliyetlerinde şimdiye kadar alışılagelmedik metotların kullanıldığının anlaşılması da bizi buna mecbur kılmaktadır. Malum ve meşum yapılanmaların mensubu bulunduğu ülkelerin durumuyla, bilhassa savunma sanayimizle alakalı yürüttükleri anlaşılan uğraşları dikkate alındığında, resmi yahut özel tüm savunma sanayi kuruluşlarımızın hem fiziki hem de veri güvenliklerinin tesis edilebilmesi için ayrı bir politika geliştirilmesinin de gelinen aşamada elzem olduğu anlaşılmaktadır."

Bölgesel liderlik, iletişim ve TRT'nin rolü

Özdemir ayrıca Türkiye'nin bölgesel liderlik konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Cumhur İttifakı ve hükümet sisteminin sağladığı istikrarın ülkenin küresel alandaki ağırlığını artırdığını söyledi. Konuşmasında "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefimizin gerçekleştirilmesi için tüm kurumlarımız üstün bir gayret içerisindedir" ifadesine yer verdi.

İletişim alanına dair uyarı ve beklentilerini de aktaran Özdemir, İletişim Başkanlığı ile TRT'nin yürüttüğü çalışmaların önemini vurguladı. Sosyal medyanın psikolojik harekâtlar ve beşinci kol faaliyetleri için ana mecralar haline geldiğine dikkat çeken Özdemir, lobiler ve bazı yapılanmaların ülke itibarına yönelik faaliyetlerine karşı etkin iletişim stratejileri geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Özetle, İletişim Başkanlığı ve TRT'nin ülkemizin tezlerini doğru ve etkili biçimde anlatma sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Özdemir konuşmasını, savunma sanayisi, veri güvenliği ve istihbarat teknolojileri alanlarında özel politika ve güçlü teknolojik altyapı gerekliliğini vurgulayarak tamamladı.

