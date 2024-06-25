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Özel güvenlik görevlileri uzmanlaşıyor! Branşlaşma gelecek işte detaylar...

Özel güvenlik sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı'nın açıklamalarına göre, özel güvenlik görevlileri kişi koruma, bina tesis güvenliği ve spor güvenliği gibi alanlarda branşlaşarak daha profesyonel bir meslek hayatı sürdürecek.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 14:27
Özel güvenlik görevlileri uzmanlaşıyor! Branşlaşma gelecek işte detaylar...

TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında güvenlik sektöründeki yenilikleri ve çalışanların sorunlarını gündeme taşıdı. Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin kişi koruma, bina tesis güvenliği ve spor güvenliği gibi alanlarda uzmanlaşacağını duyurdu.

Çağırıcı, karşılaşılan en büyük sorunlardan birinin kimlik iptalleri olduğunu vurguladı. "Polislerde aranmayacak şartlar güvenlik görevlilerinde aranıyor. Görev yaptığımız noktalarda İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma izni, kimlik kartı veriliyor ve bu kartlar 5 yılda bir yenileniyor. Ancak, bir adli olayda, ceza alındığında bu kartlar iptal ediliyor. Polislikte böyle bir kimlik yenileme durumu yok" diye konuştu.

MESLEK HAYATI RİSKE GİRİYOR

Kimlik iptallerinin meslek hayatını ciddi şekilde etkilediğine dikkat çeken Çağırıcı, "Görev noktasında veya sosyal hayatında  bir olaya karışan bir güvenlik, haklı ya da haksız, adli bir vaka sonucunda 1 yıl üzeri herhangi bir ceza aldığında kimlik kartı iptal ediliyor. Bu da meslek hayatını tamamen bitiriyor" ifadelerini kullandı.

ÇEKİMSER KALINAN DURUMLAR

Görev sırasında çekimser kalmalarına neden olan durumlardan da bahseden Çağırıcı, "Herhangi bir olaya müdahale ederken artık görevliler çekimser kalıyor. Bu da kamu güvenliğinde ciddi bir problem yaratıyor. Çünkü olay anında kanunların verdiği yetkiyle müdahale eden güvenlik görevlisi, iş adliyelik kısma geldiğinde savunmasız kalıyor" dedi.

KİMLİK KARTLARININ İADESİ VE YASAL DEĞİŞİKLİKLER

Çağırıcı, katalog suçlarda ceza alanların kimliğinin İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilmesini desteklediklerini ancak savcılık soruşturma açtığında kimlik kartının iptal edilmesinin sorun yarattığını belirtti. "güvenlik görevlisi beraat ettiğinde kimlik kartını geri alamıyor. Bu durum, güvensiz bir çalışma ortamı yaratıyor ve meslek birikimlerini heba ediyor" dedi.

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