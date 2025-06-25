Özel Güvenlik Görevlilerine Erken Emeklilik İçin 60 Gün Yıpranma Talebi

Özel Güvenlik Görevlileri İçin Önemli Talepler

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin zor koşullarda görev yaptığını belirterek, 360 gün fiili hizmete karşılık 60 gün yıpranma hakkı talep ettiklerini açıkladı.

26-30 Haziran tarihleri arasında kutlanan Özel Güvenlik Haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişi Uğur Demirci ile bir araya gelen Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerine yönelik önemli sorunları gözler önüne serdi.

Özel Güvenlik Haftası Etkinlikleri

Çağırıcı, 26 Haziran 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun dolayısıyla bu tarihin her yıl Özel Güvenlik Günü olarak kutlandığını ifade etti. Bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini vurguladı.

Erken Emeklilik Talebi

Çağırıcı, Türkiye genelinde 383 bin 362 özel güvenlik görevlisi bulunduğunu ve bunlardan 63 bin 254'ünün kadın olduğunu belirtti. Özel güvenlik çalışanlarının, çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. "20 yıl çalışan bir arkadaşımız, 25 yıl çalışmış görünsün şeklinde bir erken emeklilik talebimiz var." sözleriyle taleplerini dile getirdi.

ÖZGE Projesi ile Eğitim Kalitesinin Artırılması

EGM’nin özel güvenlik görevlilerine yönelik geliştirdiği "Özel Güvenlik Eğitimlerinin Geliştirilmesi (ÖZGE)" projesini hatırlatan Çağırıcı, bu projenin güvenlik alanında uzmanlaşmayı sağlayacağını söyledi. Bu uzmanlaşma ile beraber özel güvenlik görevlilerinin hizmet kalitesinin artmasını bekliyoruz.

Genel Güvenlik Konsepti ve Yeni Eğitim Sistemi

Polis Başmüfettişi Demirci, 2019 yılında hayata geçirilen Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) ile özel güvenlik hizmetinin genel güvenlik konseptinin bir parçası olarak geliştirildiğini açıkladı. "ÖZGE" projesinin, özel güvenlik görevlilerine verilecek eğitimlerin kalitesini artıracağını vurguladı.

Yeni eğitim sisteminin, beceri temelli modüler eğitime geçiş yapacağını ve bu sayede özel güvenlik görevlilerinin uygulamaları daha iyi kavrayacağını belirten Demirci, "Böylelikle özel güvenlik görevlilerinin profesyonelleşme düzeylerinin artmasını umuyoruz." dedi.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı (solda) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişi Uğur Demirci (sağda), 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı (solda) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişi Uğur Demirci (sağda), 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla bir otelde basın toplantısı düzenledi.