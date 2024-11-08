Özel Jetlerin Karbon Kirliliği Artışı: Son 5 Yılda Yüzde 46

Özel Jet Kullanımının Karbon Kirliliği Üzerindeki Etkisi

Bilim insanları, son beş yılda özel jetlerden kaynaklanan karbon kirliliğinin yüzde 46 oranında arttığını ortaya koydu. Araştırma sonucunda, yaklaşık 5 yıl süresince 18,6 milyondan fazla uçuşun çevreye yaydığı karbon salınımı hesaplandı.

Dönemsel Artışlar ve Etkinlikler

2019 ile 2023 yılları arasında özel jetlerden yayılan karbon salınımındaki artış, önceki dönemlere kıyasla yüzde 46 olarak kaydedildi. Özel jetlerin kullanıldığı büyük etkinlikler arasında 2022 FIFA Dünya Kupası, 2023 Dünya Ekonomik Forumu, 2023 Super Bowl ve 2023 Cannes Film Festivali bulunuyor. Bu etkinlikler için yapılan uçuşlar, 35 bin 600 tondan fazla karbon salınımına neden oldu.

Zenginlerin Karbon Ayak İzi

2023 yılında özel jet kullanan yaklaşık 250 bin zenginin toplam karbon salınımı ise 17,2 milyon ton olarak hesaplandı. Bu miktar, 67 milyon kişinin yaşadığı Tanzanya'nın yıllık karbon ayak izine denk geliyor.

Ekonomik Eşitsizlik ve Çözüm Önerileri

Araştırmaya katkı sağlayan bilim insanı Stefan Gossling, özel jetlerin çoğunlukla iş amacı dışında kullanıldığına dikkat çekti. Gossling, "Bu hasarı zenginler açarken, bedelini ekonomik olarak zor durumdakiler ödüyor," diyerek eşitsizliği vurguladı.

Karbon salınımını azaltmak için emisyon başına vergi alınması veya özel jetler için iniş ücreti ödenmesi gibi çözüm önerilerinde bulundu. Bu önemli bulguların detayları, Nature Journal Communications Earth & Environment dergisinde yayımlandı.