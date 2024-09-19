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Özgür Özel, Adalet Politikaları Danışma Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adalet reformlarını görüşmek üzere toplantı düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:54
Özgür Özel, Adalet Politikaları Danışma Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti

Özgür Özel, Adalet Politikaları Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantının, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantı Gündemi

Edinilen bilgilere göre, bu toplantı, CHP'nin yeni parti programı hazırlık süreci çerçevesinde düzenlendi. Hizmette bulunan hukuk reformları, adalet politikaları ve parlamenter sisteme geçiş gibi önemli konuların tartışıldığı ifade edildi.

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