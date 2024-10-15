Özgür Özel, Anayasa'nın İlk 4 Maddesi ve Ekonomi Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Açıklamalarda Bulundu

Özgür Özel, CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişmez olduğunu vurguladı. "CHP, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin tartışmaya açık olmadığı ve değiştirilemez olduğu fikrinin taş gibi yanındadır, arkasındadır. Bu memlekette, bu ülkede bu konu tartışmaya kapalıdır," dedi.

Olası Vergi Düzenlemelerine Dikkat

Özel, Savunma Sanayi Destekleme Fonu ile ilgili olarak, "Aklınıza gelen her şeyden para alınacağını" belirtti. Toplanan vergi miktarlarının 70 ila 80 milyar lira arasında değişeceğini hatırlatan Özel, "Bu paralar, vatandaşların sırtına yük olmaktadır. Yapılmayan alışverişten vergi almak haksızlıktır," şeklinde konuştu.

Askeri Törende Yaşananlar

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde yaşanan olaylar üzerine Özel, "Teğmenler, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyor. Bu yanlıştır, haksızlıktır," dedi. Ayrıca, askeri personel üzerindeki baskılara dikkat çekti.

Sağlık Alanında Yaşanan Sorunlar

Özel, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet vakalarına da değinerek, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile yapılan görüşmelerin önemli olduğunu vurguladı. Sağlık emekçilerinin haklı taleplerinin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Cezasızlık Algısı ve İktidar Eleştirisi

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kadın cinayetleri ve çocuk istismarları ile ilgili iktidarı eleştiren Özel, "Bu suçların failleri çok kısa sürede toplumun içine karışıyor. Cezasızlık algısı vardır çünkü adalet sisteminde ciddi sorunlar var," dedi.

Anayasa Tartışmaları Üzerine

Özel, Anayasa’nın ilk 4 maddesi hakkındaki tartışmalara da sert bir yanıt verdi. "HÜDA PARcıların açtığı tartışmayı kendi açılarından sürdüremiyorlar. Anayasa'nın değişmez maddeleri tartışmaya kapalıdır," dedi.

Devlet Bahçeli’nin Normalleşme Açıklamalarına Yanıt

Devlet Bahçeli’nin normalleşme konusundaki ifadelerine yanıt veren Özel, "Siz normalleşmenin neden bu noktaya geldiğini biliyorsunuz. Biz, muhalefette yumuşamayacağız," şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Resepsiyonu'nun Yeri

Son olarak, Özgür Özel, Cumhuriyet Resepsiyonu’nun Çankaya Köşkü’nde yapılması gerektiğini söyledi ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu. "Bu resepsiyonu Çankaya Köşkü’nde yaptığınızda, tüm milletvekilleri ve partiler gelecektir," dedi.

Özel, partisinin haklı taleplerinin her zaman destekçisi olacaklarını yineledi.