Özgür Özel Antalya’dan Erdoğan’a seslendi: “sen istedin diye değil, halkın talepleri için kavga edeceğim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları için bugün (18 Mart) Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde halkla buluştu. Gazipaşa Belediyesi Toplu Açılış Töreni’nde yer alan Özel, Çanakkale Zaferi sebebiyle konuşmasına Atatürk’ü ve Çanakkale şehitlerini anarak başladı. Konuşmanın devamında seçimle ilgili sözlere de yer veren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve hükümeti eleştirdi.

“Emeklileri enflasyona ezdirmeyiz demişlerdi ama…”

Özgür Özel, konuşması esnasında emeklilerin almış olduğu maaşa da değindi. AKP’nin ilk iktidara geldiği dönemde emekli maaşının 8 adet çeyrek altın aldığını ifade eden Özer, şu anki en düşük emekli maaşı olan 10 in TL’ye 2.5 çeyrek altın alınabildiğini vurguladı. “Her seferinde enflasyona emeklilerimiz ezdirmeyeceğiz diyorsun ama emeklileri enflasyon adlı canavara yem ettiniz” şeklinde konuşmasına devam etti.

“Emekli ikramiyesini kimin sayesinde alıyorsunuz?”

Emekli ikramiyesinin 2015 senesinde ilk olarak Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirildiğine dikkat çeken Özer, 2018’e kadar iktidarın harekete geçmediğini, daha sonra ise oy korkusuyla 2018’de ikramiyeleri vermeye başladıklarını ifade etti.

“Halk için kavga edeceğim”

Cumhurbaşkanı’nın kendisi ile kavga etmek istediğini söyleyen Özer, “kavga edeceğim ama Erdoğan istediği için değil. Halkın talepleri için kavga edeceğim” dedi.

31 Mart seçimleri için vatandaşlara seslenen Özgür Özel, “sizden rekor oy bekliyorum” sözlerini dile getirdi.