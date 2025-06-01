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Özgür Özel Antalya Mitinginde CHP'yi Güçlü Bir Şekilde Destekledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da düzenlenen mitingde partisi için kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 22:43
Özgür Özel Antalya Mitinginde CHP'yi Güçlü Bir Şekilde Destekledi

Özgür Özel Antalya'da Partisini Destekledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Antalya mitinginde katılımcılara seslendi. Kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, Özel, "Bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önceki gibi dimdik ayaktadır, emperyalistlerin karşısında, milletinin yanındadır. Yolumuzda kimse duramayacak, Türkiye ittifakı kazanacak, mutlaka Türkiye kazanacak" dedi.

Antalya'nın Kardeşlik Vurgusu

Kepez ilçesinde bulunan Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuşan Özel, Antalya'nın çok kültürlü yapısına dikkat çekti. Kafkaslardan, Balkanlardan gelenlerin yanı sıra Karadeniz'den, Güneydoğu'dan ve Anadolu'dan gelenlerin de bu şehrin ev sahipleri olduğunu belirtti. Özel, Antalya'nın 'ben' demekten çok 'biz' diyenlerin şehri olduğunu ifade etti.

Millet İradesinin Önemi

19 Mart'tan itibaren Türkiye genelinde ziyaretlerde bulunduğunu dile getiren Özel, artık eski siyasetin sona erdiğini vurguladı. "Artık kimsenin kalesi yok. Bütün kaleler artık milletindir. Güzel Antalya milletin kalesidir, demokrasinin kalesidir" dedi.

Yolsuzluk Soruşturmasına Eleştiri

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmalarını da gündeme getiren Özel, Ekrem İmamoğlu'na her zaman kefil olduğunu belirtti. Yargı mensuplarına da çağrıda bulunarak, "Suç işleyenlerin değil, hukukun peşinden gidin. Millete kardeş, yoldaş olun" şeklinde konuştu.

Asgari Ücret Artışı Talebi

Özel ayrıca, asgari ücrete ara zam talep ettiklerini ve bu hakkı mücadeleleri ile söke söke alacaklarını ifade etti. Mitingde CHP'nin başlattığı imza kampanyasına destek isteyen Özel, partinin kararlılığını vurguladı.

Özgürlük Mesajı

Miting sırasında, kendisine verilen ve üzerinde Ümit Özdağ'ın fotoğrafının yer aldığı özgürlük mesajı taşıyan tişörtü gösteren Özel, tüm siyasi tutsaklara sahip çıktıklarını belirtti.

Mitingde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı da konuşma yaptı. Ayrıca, Akdeniz Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, alanı neşelendiren temsili bir kep atma töreni gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Kepez Kent Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor"...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Kepez Kent Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Kepez Kent Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor"...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Kepez Kent Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuştu.

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