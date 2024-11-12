Özgür Özel: Asgari Ücret 30 Bin Lira Olmalı, Mücadeleye Devam Edeceğiz

CHP Grup Toplantısı'nda Özgür Özel Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin 30 bin lira olmasını istedi. Aksi takdirde sürecin sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Atatürk'ü Andı

Özel, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yılında andıklarını belirterek, resmi rakamlara göre 1 milyon 100 bin kişinin Anıtkabir’i ziyaret ettiğini ifade etti. Atatürk’e olan minnetlerini ise tüm CHP üyeleri adına sundu.

Ekonomideki Sorunlar ve Vergi Adaletsizliği

Özel, Türkiye'nin ekonomik durumuna değinerek, yeni yıl için yeniden değerleme oranının yüzde 44 olacağını, bunun da birçok kalemde zamları getireceğini dile getirdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde, 1 Ocak'ta 5 bin 850 lira olan en mütevazi aracın vergisinin 8 bin 425 lira olacağını kaydetti.

CHP lideri, 'İğneden ipliğe zamların her kesime yansıyacağını' belirterek, “Bugün 17 bin liralık asgari ücretin alım gücü 11 bin liraya düştü” ifadesini kullandı. Vergi sisteminin adaletsizliğine de dikkat çekerek, “Kimsenin servetinde gözümüz yok ama bu kadar adaletsiz bir vergi sistemine tahammülümüz yok” dedi.

Asgari Ücret Talepleri

Özgür Özel, CHP olarak asgari ücretin belirlenmesinde yaptıkları hesaplara dikkat çekerek,“Asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz” şeklinde konuştu. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet etti.

Vergi Dileklerine Dikkat Çekti

Vergi adaletinin sağlanması amacıyla yeni bir sistem önerdiğini de belirten Özel, “Açlık sınırı 66 bin lira. Açlık sınırının altında maaş alanların vergi oranları azaltılacak” dedi. Bu sistemle düşük maaşlı çalışanların vergi yükünün azaltılacağını vurguladı.

Özel, 1 Ocak 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücret için mücadelelerinin süreceğini yineleyerek, “Bu memleketi size dar edeceğiz” ifadeleriyle topluma ve destekçilerine seslendi.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.