Özgür Özel: Avrupa'nın Yeni Güvenlik Mimarisi Türkiye'siz Kurulamaz

Luzern'de SP kongresinde güçlü mesajlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin (SP) Luzern'deki kongresinde yaptığı konuşmada, Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulurken Türkiye'yi göz ardı etmenin imkansız olduğunu belirtti.

Modern Türkiye'nin kuruluşunda simgesel öneme sahip Lozan Antlaşması ve Montrö Sözleşmesi'nin imzalandığı İsviçre'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Özel, Avrupa'da güvenlik tartışmalarının merkezine demokrasi ve güvenliğin yerleşmesi gerektiğini vurguladı.

Özel, konuşmasında şunları ifade etti: "Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi oluşturulurken Türkiye'yi göz ardı etmek imkansızdır. Bu iki senaryo, Avrupalı dostlarımızın zihninde kaçınılmaz olarak önemli bir soruya neden oluyor; demokrasi mi, güvenlik mi? Demokrasinin sadece bir ülke için değil, tüm dünya için temel öneme sahip olduğu bilinciyle siyaset yapıyoruz. Her fırsatta demokrasi için küresel dayanışmanın önemini vurguluyoruz."

Güvenlik, demokrasi ve Avrupa-Türkiye ilişkileri

Özel, istikrar ile güvenlik arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekerek, her iki unsurun da demokrasi olmadan sürdürülebilir olmayacağını söyledi. Avrupa'daki güvenlik endişelerinin Ukrayna savaşıyla daha da belirginleştiğini belirten Özel, özellikle Ukrayna ve Filistin başta olmak üzere tüm çatışmaların sona ermesi için kararlı çalışıldığını aktardı.

CHP lideri, "Avrupa ve Türkiye'nin güvenliğinin birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi Avrupa'nın doğal bir parçası olarak görüyoruz. Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği destekliyoruz, Avrupa güvenlik mimarisi çerçevesinde eşit haklara sahip ortaklarız" sözleriyle Türkiye-Avrupa ilişkilerinin ilkeler temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Türkiye'nin sadece bir güvenlik garantörü olarak görülmesini reddediyoruz" ifadesine yer verdi.

Özel, AB'nin evrensel demokratik ilkeleri benimsemiş önemli bir kuruluş olduğunu belirterek CHP'nin bu ilkeleri tam olarak desteklediğini aktardı. "Avrupa dediğimizde, bizim de parçası olduğumuz bir bölgeyi kastediyoruz. Avrupa'nın güvenliğinden bahsettiğimizde, kendi güvenliğimizden, yani hepimizin güvenliğinden bahsediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasının ardından Özel, CHP İsviçre Federal Konseyi Üyesi ve İçişleri Bakanı Elisabeth Baume-Schneider ile görüşme gerçekleştirdi.

