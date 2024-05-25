Özgür Özel: Başıboş köpek sorunu görmezden gelinemez

Özgür Özel'den başıboş köpek açıklaması: '1,5-2 yılda bu iş kontrol altına alınır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle başıboş köpekler konusundaki tartışmalara değinen Özel, "Elimizi taşın altına koymaya hazırız. 1,5 milyon köpeği itlaf ederseniz bir kuşakta travma yaratırsınız. Sorunu görmezden gelemeyiz, ama katledilmelerine karşı net şekilde dururum. Biz 1,5-2 yılda bu iş kontrol altına alınır, sorun olmaktan çıkar diyoruz" ifadelerini kullandı.



"Başıboş Köpek Sorunu Görmezden Gelinemez"

CHP lideri Özel, tv100'de katıldığı programda, sokak hayvanları sorununa dikkat çekti. Özel, pandemiden sonra sokak hayvanlarının sayısının ciddi şekilde arttığını ve yeterli kısırlaştırma çalışması yapılmadığını belirtti. Sorunun özellikle araba sahibi olmayan, toplu taşıma kullanan ve korunaklı sitelerde yaşamayan insanlar için büyük bir tehdit olduğunu ifade etti.

Çözüm İçin Fon Kurulması Gerekiyor

Özel, 2020 yılında Meclis'te dört partinin katılımıyla kurulan Hayvan Haklarının Korunması Komisyonu raporuna atıfta bulunarak, "Raporda hayvan hakları fonu kurulması gerektiği yazıyordu. Bu fon, belediyelerin emlak, çevre vergilerinden, şans oyunlarından ve kesilen idari para cezalarından sağlanacak gelirle oluşturulacak ve etkin bir kısırlaştırma seferberliği ile yeterli sayıda barınak yapılacaktı. Eğer bunu yapsaydık, 4 yılda böyle bir sorun olmayacaktı" dedi.

Köpek İtlafına Karşı Net Duruş

Özel, köpek itlafına karşı olduğunu vurgulayarak, "Bu raporda uyutma diye bir şey yok. Uyutma sadece tedavi edilemeyen, kuduz gibi hastalık durumlarında uygulanabilir. Belediyeler bu sorunu tek başına çözemez, bu yüzden fon kurulması gerekiyor. Elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.

"1,5-2 Yılda Sorun Kontrol Altına Alınır"

Veteriner Hekimler Odası Başkanı ile görüştüğünü belirten Özel, uzlaşma zemini aranırsa bu sorunun birkaç hafta içinde çözülmesi için çalışmalara başlanabileceğini söyledi. "Akademisyenlerden okuduğum ve gördüğüm kadarıyla 1,5-2 yılda bu iş kontrol altına alınır, sorun olmaktan çıkar" dedi.

Diğer Konular

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Roma seyahatine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Gezinin İstanbul'da yapılacak olimpiyatlar için önemli bir tanıtım faaliyeti olduğunu belirten Özel, "Bu İstanbul için savunuculuk, lobi faaliyeti. Bu işin sonucunda iyi bir sonuç alındığında hep birlikte kazanacağız" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da konuşan Özel, "Israr etmeyeceğim. Benim en büyük hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak, partinin cumhurbaşkanı adayı olmak değil. Benim meselem kişisel değil" ifadelerini kullandı.