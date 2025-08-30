Özgür Özel: Başkanlarımızın arkasındayız — Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü

Özgür Özel Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü'ne Katıldı

CHP lideri, belediye başkanlarının serbest bırakılması ve tutuksuz yargılama çağrısını yineledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkentte CHP Adana Gençlik Kolları'nın başlattığı Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, desteğini yineledi ve yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Özel, 9 arkadaşının Zeydan Karalar, Oya Tekin ve Kadir Aydar'a sahip çıkmak için 1200 kilometre yol yürüyeceğini belirterek, emek ve dayanışma vurgusu yaptı.

Zeydan Karalar ile ilgili iddialara değinen Özel, bu meseleyi 11 yıl öncesine tarihlendirerek şunları kaydetti: Kendinden önceki belediye başkanı sırasında ihale olmuş. Diyor ki Aziz İhsan Aktaş'ın bir adamı, 'Biz Adana Büyükşehirden ödeme alamıyorduk, sonra rüşvet verdik ödeme aldık.' Zeydan Başkan, her gelene gösteriyor, mahkeme olduğu gün sunulacak, isteyen her gazeteciye açık, küllüm yalan. Zeydan Başkan, geldiği günden onun dediği güne kadar da o günden sonraki aylarda da hep aynı gün, aynı ödemeyi yapmış. Hatta güya rüşvet verdikten sonra aldığı para, öncesinde aldığı paradan çok daha az. Sonra da bu sözleşmeler yenilenmemiş. 11 yıl önceki bu mevzudan Zeydan Başkan'ı Adana'dan alıp İstanbul'da tutuyorlar. Bir suç varsa işlendiği yerde yargılanır.

Başkanlarımızın arkasındayız ve sonuna kadar adalet arayışı sürecek, diyen Özel, iddianamelerin hızla hazırlanmasını ve ilgili dosyaların illere gönderilmesini istedi. Özel, iddianameyi yazmadan evvel Adana'dakilerin dosyasını Adana'ya, Adıyaman'ın dosyasını Adıyaman'a yollayın çağrısını yineledi ve belediye başkanlarının bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.

Özel, ayrıca Silivri'deki tüm yargılamaların tutuksuz yapılmasını, iddianamelerin derhal yazılmasını ve dosyanın Ak Toroslar çetesinden kurtarılarak adil bir yargılama sürecine teslim edilmesini istedi. Özel, yargılamaların tutuksuz ve tamamının canlı yayınlanmasını da talep ederek, Bu ülkenin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Zafer Haftası kapsamında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruya yanıt veren Özel, o paylaşımı eleştirdi ve şöyle konuştu: O fotoğrafı öyle paylaşan beyler, eğer o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağının, üzerlerindeki üniformanın olmayacağının ya da işgal ettikleri bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller. Bu milletin oylarıyla seçilip de o fotoğraftan Atatürk'ü silenleri millet kalbinden silmiştir. Önümüzdeki seçim, hangi partiden olursa olsun, bu ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp şanlı bayrağımızı göndere çeken, dinmiş ezanları yeniden okutan, 7 farklı ordunun taksim ettiği bu ülkede onların kölesi olarak kalmamız yerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen birer özgür vatandaşı olmamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hürmet duyanlarla onu silenler arasında tercih yapacak millet. Önümüzdeki seçim, Atatürk'ü photoshopla silenlerle Atatürk'ü her saniye yüreğinde hissedenler arasındadır. Ali Yerlikaya bunu böyle bilsin.

Öte yandan CHP Ankara İl Başkanlığı üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ulus'taki Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu ve çelenk sundu.

